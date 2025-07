Notre série d’été : un tour du monde touristique et politique. Etape 7 : Inde, Motihari dans l’Etat de Bihar, le lieu de naissance de George Orwell

Jusqu’au 10 août, Opinion Internationale vous invite à un tour du monde estival : chaque jour, nous vous proposons de visiter un site touristique qui est aussi un lieu de mémoire, un moment où s’est jouée l’histoire de nos libertés.



Motihari en Inde : aujourd’hui, le bungalow où naquit George Orwell bientôt transformé en musée.

L’auteur anglais de « 1984 », de la « La ferme des animaux » et du nettement moins connu mais pourtant remarquable « Hommage à la Catalogne » est né au nord-est de l’Inde, non loin du Népal, dans l’Etat de Bihar. Il y a 121 ans, le 25 juin 1903, Eric Arthur Blair, qui prendra plus tard le pseudonyme de George Orwell, y a passé les premiers mois de sa vie, mais n’y reviendra jamais.

Au début du mois de juillet 2018, l’État Indien annonçait que le bungalow colonial au cœur de la ville, situé proche de l’école Gopal Sah Vidyalay, où est né l’auteur anglais serait restauré et transformé en musée, le premier consacré à l’auteur et à son l’oeuvre.

George Orwell a débuté sa carrière dans les rouages de l’administration coloniale de Birmanie, avant de devenir chroniqueur, critique littéraire et puis écrivain. Sa littérature et ses actes furent marqués par son activisme politique : explorateur des bas-fonds de la société anglaise, militant communiste en Espagne, membre patriote de la Home Guard en 1940 et envoyé spécial en France comme en Allemagne à la fin de la guerre.

Ce personnage est difficilement classable politiquement – on a pu dire de lui qu’il était « socialiste révolutionnaire », « antifasciste libertaire » ou encore « radical réactionnaire ». Il a aussi bien écrit contre le totalitarisme et l’impérialisme que les dérives propres aux démocraties. Mais George Orwell était avant tout un défenseur des libertés fondamentales…

