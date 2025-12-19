Deepavali (Diwali) inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO : une célébration de lumière, de diversité et de fraternité

Le 10 décembre 2025, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a officiellement inscrit Deepavali, le festival des lumières, sur sa Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, à l’issue de la 20ᵉ session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue pour la première fois en Inde, au Red Fort de New Delhi.

Deepavali, connu aussi sous le nom de Diwali, rejoint ainsi Yoga, Durga Puja, le Kumbh Mela, le chant védique et bien d’autres traditions indiennes riches, portant à 16 le nombre d’éléments culturels indiens inscrits sur cette prestigieuse liste internationale.

À Paris, un moment de fierté collective

À l’occasion de cette reconnaissance historique, l’Association Inde–France, en partenariat avec l’Ambassade de l’Inde en France, a organisé une célébration mémorable le 10 décembre 2025 à la Maison de l’Inde. L’événement a réuni des représentants de l’Ambassade, des membres de la diaspora indienne en France, des amis de l’Inde et de nombreux passionnés de cultures vivantes. Les participants ont partagé le sens profond de Deepavali : le triomphe de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal, et de l’espoir sur le désespoir.

Un patrimoine vivant transmis de génération en génération

Deepavali n’est pas seulement une fête ; c’est une tradition vivante, portée par des pratiques sociales, des rituels, des savoir-faire artisanaux, des échanges culturels et une intergénérationnelle transmission des valeurs. Chaque année, familles et communautés se rassemblent pour nettoyer et décorer les maisons, allumer des diyas (lampes), partager des mets sucrés, danser, chanter et célébrer ensemble la joie du renouveau et de l’unité.

L’inscription au patrimoine immatériel de l’UNESCO souligne l’importance de ces pratiques, non seulement pour l’Inde, mais aussi pour l’humanité tout entière. Elle renforce les efforts de sauvegarde, valorise les artisans et les acteurs culturels, et encourage les échanges interculturels à travers le monde.

Un moment majeur de reconnaissance culturelle internationale pour l’Inde.

Michel Taube