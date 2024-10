C’était un certain… 31 octobre 2018 : l’Inde inaugure la plus haute statue du monde

L’Inde n’est pas à un paradoxe près. Mercredi 31 octobre 2018, Narendra Modi inaugure en grande pompe la statue géante de Sardar Vallabhbhai Patel, héros du nationalisme indien, un monument qui n’aurait pu voir le jour sans le savoir-faire technique de la Chine, ennemi juré de l’Inde.

Au total 4 076 ouvriers ont travaillé sur le site, dont environ un millier sur l’habillage métallique qui a été fabriqué en Chine et assemblé sur place par 200 ouvriers chinois.

Ministre de l’intérieur dans le premier gouvernement de l’Inde indépendante, Vallabhbhai Patel mesurait 1,68 mètre et aimait la discrétion. Quelques décennies après sa mort, survenue le 15 décembre 1950, les nationalistes hindous lui ont fait gagner un peu de hauteur et d’exubérance.

Érigée entre les villes de Baroda et Surat, au Gujarat, l’État que dirigeait M. Modi avant de prendre la tête du pays en 2014, c’est désormais la statue la plus haute du monde. Culminant à 182 mètres près de la rivière Narmada, elle représente plus du double de la statue de la Liberté à New York.

