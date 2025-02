Riposte en Martinique : le retour du Néandertal… La chronique de Louisy Berté

Louisy Berté n’est pas que policier et secrétaire territorial adjoint d’Alliance police nationale 972. Depuis plusieurs mois et certainement de nombreuses années, il s’est imposé comme un citoyen engagé dans la défense d’une Martinique républicaine, travailleuse, exigente sur le plan social et étrangère, elle, aux querelles racialisées. Dans Opinion Internationale, il revient sur les émeutes et les violences qui secouent la Martinique depuis septembre 2024.

Brutal, violent et dépourvu d’intelligence. Tout se déroule dans la violence, qu’elle soit verbale, physique ou intellectuelle.

Sans réflexion ni logique : tu sautes un grillage alors qu’une porte est ouverte à un mètre de là. Tu pénètres chez le préfet en prétendant qu’on t’a laissé entrer. Tes partisans menacent de mort et profèrent des représailles contre tous ceux qui s’opposent à vous.

Ces mêmes individus, des Cro-Magnons modernes, vont jusqu’à menacer les policiers qui ne font que leur travail et dénoncent la violence qui accompagne chacun de vos actes. Une violence omniprésente dans vos actions et que vous n’avez jamais condamnée. Au contraire, vous l’avez encouragée, par vos déclarations et celles de vos complices – avocats inclus.

Maintenant, vous demandez à l’État de venir en aide aux entreprises que vos amis et alliés ont brûlées et pillées. Les conséquences ? Des centaines d’emplois supprimés, des milliers de personnes au chômage. Et pourtant, jamais vous n’avez dénoncé ces actes.

Les avocats : complices ou manipulateurs ?

Vos avocats récoltent de l’argent directement sur leurs comptes bancaires, sollicitant la population. L’un d’eux va jusqu’à dire : « J’ai fait mon boulot, à vous de faire le vôtre », un appel à la révolte et aux émeutes.

Ces mêmes avocats, qui devraient défendre la justice, bafouent le code de déontologie de leur profession. Pour rappel : seul le client directement défendu est habilité à payer pour sa défense, pas le grand public.

Vous avez manipulé la population, encouragé la violence, les pillages et les vols, en créant vos futurs clients. La population, cependant, n’est pas dupe.

Vos exigences ridicules

Aujourd’hui, vous exigez la venue du Premier ministre pour discuter avec vous. Vos avocats réclament une réouverture des négociations avec la CTM (entre copains, les ordres seront exécutés, n’est-ce pas ?).

Quant à vos menaces d’appel, elles ne sont que des paroles en l’air. Vous savez que si vos avocats poursuivent, ils risquent gros. Cette procédure, que vous qualifiez de nulle, est solide et bien construite. Vous finirez par accepter cette condamnation.

La réalité économique

Pendant ce temps, vous espérez la mise en place de la loi sur la vie chère. Mais qui ouvrira des supermarchés pour vendre à prix bas ? Les grandes enseignes que vous critiquez liquideront peut-être leurs affaires, mais pensez-vous réellement pouvoir les remplacer ?

Le coût de la vie en Martinique est effectivement élevé. Cependant, est-ce une raison pour tout détruire, s’entretuer pour 30 euros de moins sur un panier de courses, tout en payant 70 euros de plus pour des pièces automobiles ?

Le transport est le véritable problème ici :

Voitures hors de prix.

Pièces automobiles excessivement chères.

Mécaniciens, carrossiers, taxis, bus – tous à des tarifs élevés.

Un appel à la lucidité

Martiniquais, réveillez-vous ! La vie est chère ici, oui, mais elle l’est aussi partout ailleurs. Pourquoi, selon vous, tant de personnes d’autres pays souhaitent venir vivre chez nous ?

La manipulation des plus fragiles et précaires, souvent dépendants des aides d’un État que vous qualifiez de colonial tout en profitant de sa générosité, ne durera pas éternellement. Les vérités finiront par éclater, et alors la paix reviendra.

D’ici là, courage ! Gardez en tête que la riposte passe par la lucidité, la réflexion et l’action dans le respect des lois.

Michel Taube