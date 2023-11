Thune, Dumontier, Barthelet, Rochette… Paroles de Maires de France, épisode 2

Buno Thune, Maire d’Ouainville (Seine-Maritime) : « Il faut commencer par écouter les maires. »

Arnaud Dumontier, Maire de Pont-Sainte-Maxence (Oise) : « Dans un pays ou les valeurs s’affaissent, l’élu local constitue encore un repère. J’ose la formule : « le maire te touche, Dieu te guérit ». »

Catherine Barthelet, Maire de Pelousey (Doubs) : « Nos mandats sont faits de petits et grands moments, mais les contacts humains sont les plus importants et les plus touchants.»

Ludovic Rochette, Maire de Brognon (Côte-d’Or) et Président de la communauté de communes Norge et Tille : « Annoncer le décès d’un administré à sa famille, vous blinde directement au bout de quelques semaines de mandat. »

Entretiens réalisés par Daniel Aaron.