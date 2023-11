Mennecy (Essonne) : paroles de Français, parole du maire Jean-Philippe Dugoin-Clément

Opinion Internationale inaugure sa rubrique “Opinion Territoires” par une immersion passionnante au cœur du sud de l’Ile-de-France dans la belle ville de Mennecy et à l’invitation de son maire Jean-Philippe Dugoin-Clément.

Mennecy est lovée au cœur de l’Essonne, dans l’un des départements les plus clivants de France : entre le plateau de Saclay classé parmi les plus innovants du monde et les territoires perdus de la République de certains quartiers de Corbeil-Essonnes et quelques autres. L’Essonne, ce sont aussi, c’est surtout, comme partout en France, des terroirs semi-urbains, de petites villes où battent le cœur et les poumons du vivre à la française.

Mennecy est un bon reflet de la France et de ces habitants qui font vivre une commune : Opinion Internationale a ainsi rencontré [vivez ces interviews à la fin de cet article] Gilles Billaut, directeur de plusieurs Intermarché dont celui de Mennecy, principal employeur dans la communauté de communes, Jérémy Plou et Stéphane Dantu, gérants du très bon restaurant – jardin Oléa, Hubert Janin, président d’une association de co-propriétaires dans le célèbre quartier Levitt (modèle de vie à l’américaine qui accueille le tournage de nombreuses séries TV) et qui est aussi président de l’association Terre des enfants, enfin Laetitia Lebacq, comédienne de théâtre, qui a reçu le p’tit Molière en 2018 et dirige la Compagnie Strapathella.

Ces paroles de Menneçois sont autant de témoignages d’une réalité française où, malgré les crises, malgré les mille et une raisons de se plaindre tous les jours, on vit finalement fort bien en France.

Jean-Philippe Dugoin-Clément, un maire bâtisseur et rock’n roll

Mennecy, c’est aussi un maire bâtisseur, très présent sur le terrain, et pas qu’à portée de baffes.

La commune n’a pas fait partie des communes de France les plus frappées par les violences urbaines du début d’été 2023 au lendemain de la mort du jeune Nahel.

C’est qu’à Mennecy un maillage de la sureté (plus que de sécurité), au sens plein et noble du terme, a été bâti sur tout le territoire, et ceci de longue date, par la municipalité. Pendant les émeutes, le CSU (centre de supervision urbain) a été omniprésent, avec les 18 agents de la police municipale, des patrouilles de citoyens et d’associations dans tous les quartiers, des relais vigilants et bienveillants dans tous les immeubles d’où aurait pu partir cette colère.

A la tête de la ville, le maire Jean-Philippe Dugoin-Clément nous a reçu dans son bureau. Un maire aussi rock’n roll et geek que bâtisseur.

Pour le rock (et le geek), voyez son bureau transformé en galerie de figurines Pop où John Lennon (entre autres artistes) veille sur l’édile de la ville. Côté rock’n roll toujours, une communication souvent humoristique, décalée, souvent animale donne un style unique à la Ville. Avec notamment ce clin d’oeil au meilleur ami de l’homme dans un précédent numéro du magazine municipal.

D’ailleurs, Mennecy est une ville “animal friendly” et s’est fait remarquer cet été pour sa campagne de signalisation routière originale en ville : « Chats en balade », « Ralentir chevaux », ou encore « Ralentir hérissons » peut-on lire sur une quarantaine de panneaux visant à encourager les conducteurs à réduire leur vitesse à l’approche de zones sensibles pour la vie animale (environs des centres équestres, cabinets vétérinaires…). Une initiative de l’association de protection des animaux « Aux Mennechats » avec le soutien de la région Île-de-France et de la Mairie de Mennecy.

Rock’n roll enfin car Mennecy accueille tous les ans le Mennecy Metal Festival, devenu un rendez-vous incontournable de la scène métal française et européenne, avec 33 concerts pour l’édition 2023 qui s’est tenue le 10 septembre dans le très beau parc de Villeroy.

Côté bâtisseur, le bilan du maire à mi-mandat est déjà impressionnant : nouveau poste de police municipale ouvert en 2021 (le bâtiment Clarissa Jean-Philippe rend hommage à cette policière municipale tuée lors des attentats de 2015), construction en cours d’une nouvelle gendarmerie avec 32 logements, ouverture au printemps dernier du nouveau théâtre municipal Jean-Jacques Robert qui double la capacité d’accueil et en fait la nouvelle scène – phare du sud de l’Ile-de-France, une résidence de vingt logements sociaux, La Sablière, inaugurée cet été, enfin (mais la liste n’est pas exhaustive) le conservatoire et la médiathèque seront rénovés d’ici 2024.

Jean-Philippe Dugoin-Clément a une vision bien charpentée de la politique, tirée de son expérience de maire. Son livre “L’habitat fait le citoyen”, préfacé par Jean-Louis Borloo, aux éditons de l’aube (juin 2023), dévoile sa vision de l’avenir incertain de ce secteur pourtant si stratégique en France qu’est l’immobilier.

L’auteur y délivre une analyse aussi fine que politique de la crise terrible du logement qui attend les Français si le politique ne s’en saisit pas en priorité. Jean-Philippe Dugoin-Clément y propose l’allongement des prêts immobiliers à 60 ans pour faciliter l’accès des ménages au crédit immobilier, le plafonnement du prix du foncier dans les zones tendues, plus d’autonomie aux collectivités dans la gestion des attributions, de nouveaux standards de qualité…

Son livre pourra inspirer l’action de Patrice Vergriete, le nouveau ministre délégué chargé du Logement et maire sortant de Dunkerque.

Au terme de ces entretiens avec le maire et ses habitants, Mennecy apparaît aussi comme une belle destination week-end pour mieux comprendre la France telle qu’elle va. Et notamment sa nature si belle. L’allée des Sequoias à Mennecy, connue pour être la deuxième plus longue de cette essence en Europe (800 mètres et 134 arbres), est un symbole de biodiversité et de bien-vivre.

Tout Jean-Philippe Dugoin Clément, tout Mennecy se résument peut-être à ceci : le vice-président de la Région Ile-de-France, dirigeant de l’UDI, a tout de suite préparé la candidature de sa commune pour expérimenter l’uniforme dans ses établissements scolaires. Gabriel Attal pourra certainement visiter ce petit laboratoire de notre belle République scolaire.

Mennecy, un morceau de France à découvrir…

Michel Taube et Radouan Kourak