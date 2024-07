Distillerie Chênaie Sainte-Paule : Quand l’amitié et la passion se rencontrent dans une bouteille. La Chronique de Sofiane Dahmani

Dans un petit village du Beaujolais, une histoire d’amitié et de passion se distille lentement, promesse d’un avenir aussi riche et complexe qu’un bon whisky. Clément, Julien et Bertrand, trois amis inséparables depuis leur enfance à Sainte-Paule, se sont retrouvés après leurs études et une décennie d’expériences professionnelles. Ce retour aux sources n’était que le début de leur grande aventure commune.

Tout a commencé avec Clément, qui, lors d’un long séjour près d’Andorre, a découvert les trésors des whiskies écossais. Fasciné par la richesse et la diversité des saveurs, il s’est constitué une cave impressionnante, embarquant bientôt Bertrand dans sa passion. Ensemble, ils ont affiné leurs palais, exploré les subtilités des arômes et mûri une idée audacieuse : pourquoi ne pas tenter de produire un whisky aussi exceptionnel que ceux d’Écosse, mais avec les ressources du terroir Beaujolais ?

En 2021, cette vision prend forme avec la création de leur propre entreprise de fabrication de whisky. Julien, le troisième compère, les rejoint dans cette aventure. Ensemble, ils lancent leur premier whisky, qu’ils font distiller à façon tout en commençant à vieillir leurs premiers fûts. Chaque année, leur stock grandit, témoignant de leur engagement et de leur savoir-faire.

L’histoire ne s’arrête pas là. Bien déterminés à maîtriser chaque étape de la production, nos trois amis attendent l’arrivée imminente de leur propre alambic. Cette acquisition leur permettra de gérer intégralement le processus de fabrication, du grain à la bouteille. Leur ambition ne connaît pas de limites, et ils prévoient même d’embaucher un salarié, signe que leur entreprise est en pleine croissance.

Pour l’instant, chacun d’entre eux apporte ses compétences spécifiques, faisant vivre ce projet avec passion et dévouement. Clément, Julien et Bertrand illustrent parfaitement comment l’amitié et la collaboration peuvent donner naissance à des projets innovants et inspirants. Leur premier millésime, déjà commercialisé, rencontre un succès prometteur, posant les jalons d’une aventure qui ne fait que commencer.

Leurs efforts ne visent pas seulement à produire un excellent whisky, mais aussi à célébrer les valeurs qui les unissent depuis toujours : l’amitié, le partage et l’amour du terroir. Ils réinterprètent l’héritage viticole du Beaujolais, transformant ses cépages et ses techniques en une nouvelle forme d’artisanat. C’est une entreprise audacieuse, à l’image de ces trois amis qui ont su transformer leur rêve en réalité.

Alors que leurs fûts continuent de vieillir et que leur alambic s’apprête à entrer en action, on ne peut qu’être impressionné par le chemin parcouru par Clément, Julien et Bertrand. Leur histoire est une ode à la persévérance et à l’innovation, démontrant qu’avec une vision claire et une amitié solide, rien n’est impossible.

En levant nos verres à leur premier millésime, nous leur souhaitons longue vie et prospérité. Puisse leur passion continuer à les guider et à inspirer tous ceux qui croient en la magie des rêves partagés. Longue vie à cette belle amitié et à leur entreprise !

Sofiane Dahmani,

Étudiant, chroniqueur à Opinion Internationale