Isabelle Renault : L’Artiste entrepreneuse de la recyclerie chez Marcel et Madeleine 

Dans l’univers de la durabilité et de la créativité, Isabelle Renault se distingue comme une véritable magicienne. Originaire de Dinan, en Bretagne, elle a fusionné son amour pour l’art et sa passion pour l’environnement, donnant naissance à une entreprise unique : la Recyclerie Chez Marcel et Madeleine.



Un laboratoire d’Idées

Pour Isabelle, cet espace est bien plus qu’une simple boutique. « Nous avons voulu créer un véritable laboratoire d’idées où les objets oubliés trouvent une nouvelle vie grâce à notre ingéniosité et notre talent, » explique-t-elle. Avec son équipe de bénévoles, elle transforme des matériaux récupérés en trésors artistiques et fonctionnels, encourageant ainsi la communauté à adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement. « Chaque jour, nous prouvons que la durabilité peut être créative et inspirante. »



Un lieu d’apprentissage et de créativité

La Recyclerie Chez Marcel et Madeleine ne se contente pas de vendre des produits. « C’est un lieu d’apprentissage et de créativité, » souligne Isabelle. « Petits et grands peuvent y explorer leur côté artistique tout en découvrant l’importance de réduire, réutiliser et recycler. » À travers des ateliers et des événements, Isabelle cultive une véritable culture du partage et de l’éducation environnementale. « Nous incitons chacun à repenser sa consommation et à adopter des pratiques plus durables. »



Une source d’Inspiration

Isabelle Renault est une source d’inspiration pour tous ceux qui rêvent d’un avenir où la créativité et la conscience écologique vont de pair. « Notre parcours entrepreneurial prouve que la durabilité peut être belle et bénéfique pour notre planète, » affirme-t-elle avec conviction. Son association vise à développer les aptitudes manuelles et artistiques de chacun en redonnant vie à des matériaux de seconde main, à travers des ateliers pour enfants, adolescents et adultes.



Un tiers-lieu pour les créatifs

La Recyclerie est un tiers-lieu dédié au recyclage de matériaux récupérés, accueillant tous les créatifs. « Nous collectons des fournitures parmi les chutes de production, les fins de série d’entreprises et les dons de particuliers, » explique Isabelle. Chez Marcel et Madeleine, on trouve des matières premières, des kits d’activités créatives, une friperie, une bouquinerie de livres de loisirs créatifs et de cuisine, ainsi que des petits jardins créatifs. « Les visiteurs peuvent suivre des cours lors d’ateliers ou participer à des marathons créatifs dans des lieux insolites comme la serre du château de Buffavent à Denicé. »

Un projet d’Innovation sociétale

L’association Loi 1901 qu’Isabelle a fondée à Saint-Laurent d’Oingt est un projet d’innovation sociétale dans un cadre enchanteur et inspirant. « Notre mission est d’éviter le déchet ultime, au service de la création, des citoyens et de l’écologie, » dit-elle. L’association sensibilise chacun aux pratiques de recyclage, à la création engagée et responsable, et à la prise de conscience de la surconsommation et du gaspillage.



Ateliers et programmes variés

Avec l’aide de précieux bénévoles, Isabelle organise des ateliers d’expression artistique intergénérationnels tout au long de l’année. « Cet été, nous avons concocté un programme particulièrement riche et varié, » annonce-t-elle. La Recyclerie Créative propose également des ventes à prix solidaire de matériaux et vêtements collectés, inspirés par la vie et les valeurs de ses grands-parents, Marcel et Madeleine. Cette initiative participe au maillage des bric-à-brac de la région, offrant des objets, des matériaux et des services complémentaires.

Une opportunité pour contribuer au dynamisme local

Pour concrétiser cette idée de recyclerie créative, il fallait des locaux adaptés pour stocker, présenter les trouvailles et mener des ateliers. « Saint-Laurent d’Oingt, en pleine évolution, offrait les infrastructures propices à notre projet, » raconte Isabelle. « Cette opportunité nous permet de contribuer au dynamisme de ce beau village. »

Grâce à sa vision et à son dévouement, Isabelle Renault continue de faire des merveilles chez Marcel et Madeleine. « Chaque jour, nous prouvons que la durabilité peut être une source infinie de beauté et de bénéfices pour notre planète, » conclut-elle. Sa Recyclerie est non seulement un modèle d’innovation écologique, mais aussi un exemple inspirant de ce que la créativité et l’engagement peuvent accomplir ensemble.

Sofiane Dahmani,

Étudiant, chroniqueur à Opinion Internationale