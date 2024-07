Daniel Esnault : un écrivain passionné par le terroir et la mémoire collective. La chronique « Destination Beaujolais » de Sofiane Dahmani

Daniel Esnault est un véritable amoureux du terroir. Passionné par l’Histoire et la nature, il s’efforce de préserver la mémoire collective de sa région à travers ses écrits. Cet écrivain prolifique a déjà laissé une empreinte indélébile avec des ouvrages comme “La Promesse dans la cabane”, où il retrace la vie à la ferme de son enfance, et “Goules noires et ruralités”, qui dépeint la vie des ouvriers de la fonderie de son village natal. Ce dernier a d’ailleurs remporté le prix littéraire 2008 des Écrivains Ruraux.

Esnault ne se contente pas de raconter des histoires ; il s’investit pleinement dans la sauvegarde du patrimoine des Anciens.

Sollicité pour immortaliser des mémoires familiales, il excelle dans la reconstitution de récits authentiques, souvent marqués par le courage dans des périodes troublées, comme celle de la Deuxième Guerre mondiale.

Membre actif de l’Association des Écrivains et Artistes Ruraux ainsi que de l’Association des Vendéens de Paris, Daniel Esnault a enrichi la littérature régionale avec plusieurs œuvres marquantes :

– La Promesse dans la cabane (Cheminement, 2003)

– Petits Secrets et Grande Histoire de la Vendée racontés aux enfants (Éditions du Petit Pavé, 2005)

– Goules noires et ruralités (Prix des Écrivains Ruraux 2008)

Le samedi 13 juillet 2024, Daniel Esnault était en séance de dédicaces à Saint-Jean-des-Vignes pour son dernier livre « La Vie singulière d’un paysan en Beaujolais » : Biographie de Pierre Laurençon (1917-2020) , publié par les éditions Complicités. Ce nouvel ouvrage retrace la vie de Pierre Laurençon, né en 1917 à Morancé dans le Beaujolais des Pierres Dorées.

Pierre Laurençon, dont la vie a été marquée par les épreuves et les défis, est un personnage qui incarne le courage et la résilience. Orphelin de père et souvent éloigné de sa mère, il a connu une enfance difficile, travaillant dur dans les champs pour subvenir aux besoins de sa famille. Son engagement dans le régiment du 1er Zouaves en 1936, puis son expérience de prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, témoignent de sa détermination et de son esprit aventurier.

Après la guerre, Laurençon s’installe comme fermier à Saint-Jean-des-Vignes, où il devient un pionnier de l’agriculture biologique dans le Rhône. Père de huit enfants, il trouve du bonheur dans sa famille, même après la perte de son épouse Marthe en 1982. En 1983, guidé par sa foi, il rejoint une communauté religieuse, apportant ses compétences en jardinage.

Daniel Esnault, à travers cette biographie détaillée et émouvante, rend hommage à une figure emblématique du Beaujolais et continue ainsi son œuvre de préservation de la mémoire et du patrimoine rural.

Sofiane Dahmani,

Étudiant, chroniqueur à Opinion Internationale