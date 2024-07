Souvenirs d’Anse : récit d’un passé héroïque. La chronique « Destination Beaujolais » de Sofiane Dahmani

Le 28 août 1944 reste gravé dans la mémoire d’Anse. Ce jour-là, les Alliés ont bombardé la ville pour couper les ponts stratégiques sur la Saône et l’Azergues et ralentir la retraite allemande. Malheureusement, le raid aérien a manqué son objectif, détruisant le quartier de La Gravière et faisant vingt-deux victimes civiles, dont cinq enfants.

L’histoire d’Anse ne s’arrête pas là. Le 1er septembre, les Forces françaises de l’Intérieur réussissent à faire sauter, au moins partiellement, les ponts visés par les Alliés. Les Allemands tentent de réparer rapidement les dommages, mais ce sont les maquisards locaux qui en paient le prix fort, fusillés pour leur résistance. Parmi eux, de nombreux jeunes, comme les frères Fournet exécutés dans le Vercors quelques semaines plus tôt, et Maurice Rey, fusillé à Anse même.

Enfin, le 3 septembre 1944, Anse est libérée. Cependant, la ville porte encore les cicatrices des combats et des destructions. Pour honorer ces événements et les vies perdues, l’Association « Engrangeons la Mémoire » est fondée en 2001 après la découverte de correspondances de la Première Guerre mondiale dans une grange d’Anse.

En 2010, un musée est créé dans les anciennes granges de la Maison Fayard, reconstituant l’intérieur d’une maison du XXe siècle, montrant la vie des femmes pendant la guerre, les objets artisanaux et agricoles, et la vie des Poilus. En 2022, l’association déménage à la Maison du Patrimoine à Villefranche sur Saône, renommée « La Maison des Mémoires en Beaujolais ». Ce nouvel espace inaugure en septembre 2022 une exposition temporaire dédiée à l’engagement féminin durant les deux Guerres Mondiales.

Par ailleurs, la Cave du Souvenir à Anse, partie restante du musée, témoigne de la semaine tragique du bombardement de 1944. Accessible sur réservation, ce lieu poignant rappelle les 24 heures de terreur vécues par les habitants et la mémoire des treize victimes.

L’association « Engrangeons la Mémoire » conserve des archives précieuses et une bibliothèque disponible sur demande, offrant également le prêt de matériel pour des expositions. Elle joue un rôle essentiel dans la préservation de la mémoire locale des Guerres Mondiales, perpétuant le souvenir des sacrifices et du courage des habitants d’Anse. Leur travail nous rappelle l’importance de se souvenir de notre histoire pour construire un avenir meilleur.

Sofiane Dahmani,

Étudiant, chroniqueur à Opinion Internationale