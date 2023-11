Smati, Rouillon, Mardelle, Brémond, Lajugie, Lécina… Paroles de Maires de France

Julien Smati, Maire de Rillieux-la-Pape (métropole de Lyon) : « Avant de prendre des mesures importantes pour le pays, il faut impérativement associer les maires, qui sont les plus hauts représentants des habitants, et les plus proches, ils sont à l’écoute de tous les maux. »

Christophe Rouillon, Maire de Coulaines (Sarthe) : « Les élus ont de la compassion pour tous »

Gilles Mardelle, Maire Castillon-d’Arthez (Pyrénées-Atlantiques) : « Il faut aider les communes rurales, c’est très difficile de boucler des budgets notamment au niveau de l’énergie et de la mobilité, tout devient difficile pour les gens qui travaillent. »

Didier Brémond, Maire de Brignoles et Président de la communauté d’agglomération Provence Verte (Var) : « La politique devient technocrate, nous pouvons considérer que les élus de terrain deviennent des sous-traitants de l’Etat. »

Michel Lajugie, Maire de Saint-Geniès (Dordogne) : « L’action prioritaire est d’écouter les élus, ils nous commandent, mais ne nous donnent pas les moyens de faire. »

Thierry Lécina, Maire de Palaja (Aude) : « Maire c’est un emploi à temps complet, il faut revoir le statut et la rémunération. Les défraiements accordés aux maires ne permettent pas à un très grand nombre de retraités d’exercer cette fonction… La vocation des maires risque de s’éteindre »

Entretiens réalisés par Daniel Aaron.