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Edito

Ceuta, le nouveau Lampedusa ? L’édito de Michel Taube

ceuta migrants
A Ceuta, enclave espagnole au Maroc, plus de 60.000 migrants ont pénétré dans l’espace européen en l’espace de vingt-quatre heures. Ce chiffre, s’il se confirme, et quand bien même 50.000 d’entre eux…
Michel Taube