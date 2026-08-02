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À quelques pas du Parlement italien, les bureaux d’AB Group ont accueilli ce vendredi une rencontre réunissant trois personnalités engagées dans les domaines des médias, des affaires publiques et des relations internationales…
Chaque été ouvre des chemins. Certains mènent vers des paysages inconnus et d’autres intimes. Les neufs livres qui suivent empruntent ces deux directions. Ils nous conduisent vers le Sud, la guerre, l’enfance…
Les images récentes venues de Ceuta resteront comme l’un des symboles du désarmement politique européen face à la question migratoire : un raz-de-marée humain tentant d’entrer en Europe sur ce dernier reliquat…
L’annonce d’un accord prévoyant le désarmement du Hamas constitue un événement dont il est encore difficile de mesurer toutes les conséquences. Si sa mise en œuvre reste entourée d’incertitudes, sa portée politique…