À Rome, Alessandro Bertoldi réunit Radouan Kourak et Souad Sbai pour un échange stratégique sur les défis européens

À quelques pas du Parlement italien, les bureaux d’AB Group ont accueilli ce vendredi une rencontre réunissant trois personnalités engagées dans les domaines des médias, des affaires publiques et des relations internationales : Alessandro Bertoldi, président d’AB Group et de l’Institut Milton Friedman, Radouan Kourak, entrepreneur et dirigeant du groupe InterVision, ainsi que Souad Sbai, ancienne députée italienne et responsable nationale du département Égalité des chances de la Lega.

Essayiste et spécialiste des relations internationales, Alessandro Bertoldi est également l’auteur de Il nuovo impero del male (Le Nouvel Empire du mal), un ouvrage consacré aux nouveaux équilibres géopolitiques et aux défis auxquels sont confrontées les démocraties occidentales. Il a souhaité réunir ces deux personnalités afin de favoriser un échange de haut niveau sur les mutations politiques, économiques et sociétales qui redessinent aujourd’hui le paysage européen.

Responsable nationale du département Égalité des chances de la Lega, aux côtés de Matteo Salvini, Souad Sbai est également chargée des questions liées à l’intégration des communautés étrangères. Journaliste, essayiste et ancienne parlementaire, elle est reconnue pour son engagement de longue date en faveur des droits des femmes, de la lutte contre les radicalismes et de la défense des valeurs démocratiques.

Durant près de deux heures, les discussions ont porté sur plusieurs sujets majeurs pour les décideurs européens : l’évolution des équilibres politiques sur le continent, les défis migratoires, la montée de l’islamisme politique, les politiques d’intégration, la protection des libertés fondamentales, ainsi que les perspectives de coopération entre les acteurs institutionnels, économiques et médiatiques en Europe.

Les échanges ont également mis en évidence une vision commune sur plusieurs enjeux stratégiques. Les participants ont souligné la nécessité de distinguer clairement la pratique religieuse de l’islam de l’islamisme politique, tout en affirmant l’importance de défendre l’État de droit, les libertés individuelles, les droits des femmes et les principes démocratiques face aux différentes formes d’extrémisme.

À la tête du groupe InterVision, Radouan Kourak développe un réseau de médias spécialisé dans l’information politique, économique et internationale. À travers ses activités éditoriales, ses interventions dans le débat public et ses actions de communication stratégique, il accompagne également des entreprises, des institutions et des décideurs sur les questions d’influence, de réputation et de relations internationales.

Au-delà de la dimension politique, cette rencontre illustre le rôle croissant des réseaux d’influence transnationaux réunissant entrepreneurs, responsables publics, intellectuels et acteurs des médias autour des grands enjeux européens. Dans un environnement marqué par les recompositions géopolitiques, les tensions sécuritaires et les mutations économiques, ces échanges participent au développement d’un dialogue stratégique entre les principaux acteurs du continent.