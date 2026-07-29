À Nice, Sarkis Sarkis offre une statue de Saint Charbel à la France

Le sanctuaire de Notre-Dame de Laghet, situé près de Nice, accueille désormais une statue de Saint Charbel, offerte par l’homme d’affaires et mécène libanais Sarkis Sarkis. Ce don vient enrichir ce lieu de pèlerinage emblématique et témoigne du rayonnement grandissant du saint maronite bien au-delà des frontières du Liban.

Érigée au cœur du sanctuaire, la statue constitue un nouveau lieu de prière et de recueillement pour les fidèles et les visiteurs. Elle symbolise également les liens historiques, culturels et spirituels qui unissent la France et le Liban, où la figure de Saint Charbel bénéficie d’une profonde reconnaissance.

L’inauguration a réuni près de 300 membres de la communauté libanaise, venus de Nice, Cannes et Monaco. Cette forte participation a illustré l’attachement de la diaspora à ses racines et à son héritage spirituel, tout en rappelant le caractère universel du message de paix, d’espérance et de foi porté par Saint Charbel.

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de longue date de Sarkis Sarkis en faveur du patrimoine religieux chrétien. Au fil des années, il a participé au financement de projets de construction et de restauration d’églises, soutenu le développement de sanctuaires au Liban et accompagné plusieurs initiatives destinées aux communautés chrétiennes établies à l’étranger.

En offrant cette statue à la France, Sarkis Sarkis poursuit sa volonté de faire connaître le patrimoine spirituel libanais et de renforcer les liens entre les communautés. La présence de Saint Charbel à Notre-Dame de Laghet permettra désormais aux nombreux pèlerins qui fréquentent le sanctuaire de découvrir l’une des figures les plus emblématiques de la spiritualité orientale.

Au-delà de sa portée religieuse, cette initiative constitue également un symbole d’amitié entre la France et le Liban. À travers ce geste, Sarkis Sarkis met en avant les valeurs de dialogue, de transmission et de fraternité, incarnées par Saint Charbel et partagées par des fidèles de toutes origines.