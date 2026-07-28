« Le Casse du siècle » : Sarah Knafo signe un démarrage fulgurant avec un livre déjà numéro 1 des ventes un mois avant sa sortie

Qu’un livre politique se hisse en tête des ventes avant même sa sortie est suffisamment rare pour être souligné. Lorsqu’il s’agit d’un premier ouvrage, le phénomène devient encore plus révélateur. Avec Le Casse du siècle, attendu le 2 septembre aux Éditions Fayard, Sarah Knafo réussit une entrée spectaculaire dans le monde de l’édition, confirmant qu’elle est désormais bien plus qu’une simple personnalité politique : elle est devenue un phénomène de son époque.

Pendant longtemps, Sarah Knafo a été perçue à travers le prisme d’Éric Zemmour. Conseillère de l’ombre, stratège reconnue, elle était souvent décrite comme l’architecte intellectuelle de Reconquête davantage que comme une responsable politique à part entière. Cette lecture appartient désormais au passé.

Depuis son élection au Parlement européen en 2024, elle a progressivement construit sa propre identité politique. Ses interventions régulières sur les finances publiques, la dette, la compétitivité, la réindustrialisation, l’énergie ou encore la souveraineté économique lui ont permis d’occuper un espace relativement délaissé dans le débat français. Là où beaucoup privilégient la communication ou l’affrontement permanent, Sarah Knafo a choisi d’investir le terrain des chiffres, des politiques publiques et des enjeux économiques.

Cette stratégie semble aujourd’hui porter ses fruits.

Les différents baromètres d’opinion publiés ces derniers mois témoignent d’une progression continue de sa popularité, la plaçant désormais parmi les personnalités politiques les plus appréciées du pays. À moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027, cette évolution ne relève plus du simple effet médiatique. Elle traduit une véritable installation dans le paysage politique français.

Le succès des précommandes de Le Casse du siècle participe de cette dynamique.

Le livre est présenté comme une enquête menée durant une année entière afin d’identifier les causes de ce que l’eurodéputée décrit comme un immense « casse économique » ayant fragilisé la France. Documents, témoignages, analyses, responsabilités, propositions : l’ambition affichée est de dépasser le simple pamphlet politique pour proposer une démonstration argumentée et un diagnostic global.

Le ton est volontairement offensif.

« Ils vous ont tout volé. Ils ont tout détruit. Et ils tiennent tout le système. »

Cette formule résume parfaitement le positionnement politique de Sarah Knafo : dénoncer un système qu’elle estime responsable du déclin économique français tout en proposant une alternative fondée sur la souveraineté, la maîtrise des finances publiques, la réindustrialisation et le redressement de l’État.

Que l’on partage ou non cette analyse, une réalité s’impose : rares sont aujourd’hui les responsables politiques capables de susciter une telle attente autour d’un ouvrage.

Cette réussite dépasse d’ailleurs largement le cadre éditorial.

Dans toutes les grandes démocraties, le livre constitue souvent un marqueur politique. Il permet à un responsable public de structurer sa pensée, d’exposer une vision de long terme et de sortir du rythme quotidien des interviews ou des réseaux sociaux. Pour Sarah Knafo, Le Casse du siècle apparaît comme une étape importante dans cette construction politique.

Le choix du format n’est pas anodin. Alors que les Français expriment une défiance croissante envers les discours convenus, publier un ouvrage de fond permet d’installer une crédibilité intellectuelle et d’inscrire son action dans une réflexion plus large. C’est aussi une manière de s’adresser directement aux électeurs sans le filtre permanent de l’actualité.

Le succès immédiat des précommandes montre également qu’une partie importante de l’opinion recherche aujourd’hui des analyses plus approfondies sur les causes des difficultés économiques françaises. Inflation, dette publique, désindustrialisation, perte de compétitivité, pression fiscale, pouvoir d’achat : autant de sujets qui préoccupent les Français et sur lesquels Sarah Knafo a fait de longue date son principal terrain d’expression.

Au-delà du livre lui-même, cette séquence révèle un phénomène politique plus large.

Longtemps considérée comme une jeune technicienne de la politique, Sarah Knafo est progressivement devenue une personnalité nationale disposant d’une image propre, d’un discours identifiable et d’une capacité de mobilisation qui dépasse désormais son seul parti politique. Sa progression dans les enquêtes d’opinion, son audience sur les réseaux sociaux, la visibilité de ses interventions médiatiques et maintenant le succès commercial de son premier ouvrage dessinent une trajectoire qui mérite d’être observée avec attention.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, les cartes restent naturellement ouvertes. Mais une chose paraît désormais acquise : Sarah Knafo s’est imposée comme l’une des figures incontournables de la nouvelle génération de la droite française.

Le fait que Le Casse du siècle soit déjà numéro un des ventes avant même son arrivée en librairie constitue bien davantage qu’une performance commerciale. C’est le symptôme d’une attente, d’une curiosité et d’une influence grandissantes. Dans un paysage politique souvent marqué par l’usure des figures traditionnelles, Sarah Knafo apparaît comme l’une des personnalités dont la progression est aujourd’hui la plus rapide.

L’histoire dira si cette dynamique éditoriale se transformera demain en dynamique électorale. Une certitude, en revanche, s’impose déjà : avec ce premier livre, Sarah Knafo réussit son entrée dans le cercle des responsables politiques dont chaque prise de parole devient un événement. Et, à en juger par l’engouement suscité avant même sa publication, Le Casse du siècle pourrait bien marquer l’un des temps forts de cette rentrée politique.

Emma Ray