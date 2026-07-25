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À l’heure où les amateurs de vin recherchent davantage de fraîcheur, d’élégance et d’authenticité, le Luberon s’impose comme l’une des appellations les plus singulières du vignoble français. Entre Vallée du Rhône et…
Pendant trop longtemps, les outre-mer ont été regardés comme des territoires lointains auxquels Paris répondait surtout par des discours. La visite de Catherine Vautrin en Martinique montre une autre approche : celle…
Il fallait bien qu’un parlementaire ose ouvrir ce dossier. En lançant une commission d’enquête sur les aides sociales, Ian Boucard prend l’initiative d’un débat que la classe politique repousse depuis des années.…
Mais au fait, ça veut dire quoi l’indépendance ? Concrètement, que se passerait-il si la Martinique faisait le grand saut ? Imaginons donc que la Martinique conquière son indépendance comme le revendiquent,…