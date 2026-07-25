Le Festival Passions en Luberon : une passion bien française. L’édito de Michel Taube et Radouan Koutak

L’accord subtil entre terroirs et vins, tradition et modernité : c’est le défi majeur que le Festival Passions en Luberon relève au cœur de cette belle Provence.

En ce samedi 25 juillet, le merveilleux Château de Sannes accueille la quatrième édition du Festival Passions en Luberon. Désormais soutenu par le ministère de la Culture, l’événement franchit une nouvelle étape et confirme son ambition : faire du Luberon une référence nationale où patrimoine, viticulture, gastronomie, innovation et art de vivre se rencontrent au sein d’un même rendez-vous.

Porté par l’Association des Amis de Sannes, ce Festival est un projet collectif qui rassemble vignerons, chefs, sommeliers, producteurs, artistes, entrepreneurs, partenaires privés et institutions autour d’une vision exigeante et contemporaine du territoire.

Un homme y joue un rôle clé : Pierre Gattaz, ancien patron des patrons, industriel reconnu et tout aussi respecté pour son patriotisme ouvert. Le fondateur de l’Institut des solutions est tombé amoureux du Lubéron et le Festival Passions en Luberon en né de cette passion d’un entrepreneur exemplaire.

En seulement quatre éditions, le festival a changé de dimension. Né de la volonté de valoriser les richesses du territoire, il est devenu une vitrine du savoir-faire provençal, capable de réunir vignerons, chefs, producteurs, entrepreneurs, chercheurs, artistes et institutions dans un cadre exceptionnel : le Château de Sannes. Plus qu’un événement œnologique, Passions en Luberon défend une vision moderne de la Provence, où les traditions dialoguent avec les innovations qui façonneront l’agriculture et l’alimentation de demain.

Une immersion totale dans l’excellence du Luberon

L’édition 2026 s’annonce comme la plus ambitieuse depuis la création du festival : sur le nouveau Grand Marché du Terroir, producteurs, artisans, créateurs et acteurs du bien-proposent truffes, huiles d’olive, lavande, amandes, créations artisanales et spécialités provençales.

Autre nouveauté majeure, les Rencontres de la Tech ouvrent un espace inédit consacré aux innovations agricoles et environnementales. Start-up, entreprises de l’Agritech et de la Greentech présentent des solutions concrètes autour de la gestion de l’eau, de l’agriculture durable et de la transition écologique, illustrant la volonté du festival de faire dialoguer patrimoine et technologies d’avenir.

Le Festival Passions en Luberon offre une forme de tribune inédite à plus de vingt-cinq domaines viticoles et coopératives de l’AOP Luberon, avec des vignerons qui participent à des dégustations pédagogiques, des conférences au chai et des masterclass de plusieurs grandes signatures du monde du vin : Philippe Faure-Brac, Gaëtan Bouvier, Ivan Mandelli, Marie Wodecki, Thierry Desseauve, Périco Légasse ou encore Jean-Robert Pitte.

Le Festival sublime les vins de Lubéron qui sont de plus en plus reconnus pour leur précision, la force et la subtilité de vins de montagnes.

Au-delà de cette programmation d’excellence, – un grand apéritif festif suivi d’un dîner gastronomique imaginé par le chef étoilé Éric Sapet, illumineront le Château de Sannes -, Passions en Luberon porte une ambition plus large : faire rayonner un territoire en réunissant agriculture, culture, économie, tourisme et innovation dans une même dynamique.

Après avoir accueilli près de 900 visiteurs lors de l’édition précédente, le Festival entend poursuivre son développement et renforcer encore son influence, désormais confortée par le soutien du ministère de la Culture.

Une reconnaissance qui confirme son statut de rendez-vous incontournable de l’été provençal et l’inscrit parmi les événements qui participent au rayonnement culturel et économique du Luberon.

Au fond, le Festival Passions en Lubéron est le reflet de cette fusion des territoires et des innovations, des vins et de la culture, de la terre et des hommes cet alliage subtil qui fonde cette passion française, ce génie français, que le monde entier nous envie.

Michel Taube et Radouan Kourak

Pour tout renseignement :

https://www.passion-luberon.com/