Le député Ian Boucard ouvre enfin le chantier des aides sociales

Il fallait bien qu’un parlementaire ose ouvrir ce dossier. En lançant une commission d’enquête sur les aides sociales, Ian Boucard prend l’initiative d’un débat que la classe politique repousse depuis des années. Le député Les Républicains du Territoire de Belfort, également vice-président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale, choisit de s’attaquer à l’un des sujets les plus sensibles de notre modèle social : son efficacité.

L’intérêt de sa démarche est justement de ne pas partir de conclusions toutes faites. Ian Boucard ne propose pas de supprimer les aides sociales ni de remettre en cause le principe de solidarité nationale. Il demande d’abord une chose simple : savoir. Savoir combien de dispositifs existent réellement. Savoir combien ils coûtent. Savoir s’ils atteignent leurs objectifs. Savoir si certains découragent, dans certaines situations, le retour à l’emploi.

Cette méthode mérite d’être saluée. Dans un pays où les débats sur les aides sociales sont souvent dominés par les postures idéologiques, Ian Boucard choisit l’outil le plus exigeant dont dispose le Parlement : la commission d’enquête. Auditions, contrôles, collecte de données, confrontation des analyses, rapport public, tout sera passé au crible avant d’éventuelles propositions.

Cette initiative s’inscrit d’ailleurs dans la continuité de son travail parlementaire. Depuis plusieurs années, Ian Boucard s’est imposé comme un député de dossiers. Sa présidence de la commission spéciale sur la simplification de la vie économique avait déjà illustré sa volonté de s’attaquer aux blocages administratifs qui freinent les entreprises. Avec cette nouvelle commission, il applique la même logique à un autre pilier de l’action publique : les politiques sociales.

Le choix du calendrier n’est pas anodin. À l’approche de l’élection présidentielle, la question de la valeur travail, des finances publiques et de l’efficacité de la dépense sociale occupera une place centrale dans le débat. Ian Boucard prend une longueur d’avance en proposant que cette discussion repose sur des données objectives plutôt que sur des intuitions ou des slogans.

On pourra naturellement débattre des conclusions auxquelles parviendra la commission. C’est le principe même du débat démocratique. En revanche, il est difficile de contester la pertinence de la démarche. Évaluer avant de réformer, mesurer avant de décider, contrôler avant de juger : c’est précisément ce que l’on attend d’un Parlement moderne.

À une époque où beaucoup reprochent aux responsables politiques de privilégier la communication au détriment du travail de fond, Ian Boucard fait le choix inverse. Il remet le Parlement au cœur de sa mission de contrôle, ouvre un chantier majeur sur l’un des principaux postes de dépenses publiques et invite le pays à débattre sur la base de faits. Rien que pour cela, son initiative mérite d’être saluée.