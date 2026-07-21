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Plutôt deux films, « l’âge de fer » et « la bataille », d’Antonin Baudry, pour retracer l’épopée du Général de Gaulle et de la France Libre de 1940 à 1945. Qualité des reconstitutions (uniformes, matériels,…
Philippe Mocellin, Politologue, contributeur à l’ouvrage collectif « Crime sans châtiment, Sarah Halimi, neuf ans après, de la passion antisémite au meurtre » paru aux éditions David Reinharc, propose ici une recension de l’œuvre…
Il fut un temps où les ingérences étrangères visaient à influencer une élection ou à voler des secrets industriels. Désormais, certains États vont beaucoup plus loin : ils contestent ouvertement l’intégrité territoriale…
Imaginons que la Martinique conquière son indépendance. Serge Letchimy premier président de la République de la Martinique règnerait sur un territoire de 0,0043 % de la population mondiale. 0,00076 % des terres…
Selon plusieurs sources concordantes, dont le quotidien italien Il Figlio, le président tunisien Kaïs Saïed aurait récemment subi une lourde intervention chirurgicale à l’hôpital militaire de Tunis après un accident vasculaire cérébral.…
Selon les informations exclusives recueillies par Opinion Internationale auprès de plusieurs sources concordantes, et comme s’en fait état la presse italienne, le président tunisien Kaïs Saïed aurait été victime ces derniers jours…
Petite chronique des raisons pour lesquelles la confiance est la première richesse des nations Comment mesure-t-on la richesse d’un pays ? Depuis des décennies, nous répondons presque mécaniquement : son produit intérieur…