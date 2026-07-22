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Monique Barbut a donc démissionné du gouvernement pour désapprouver le vote d’une loi agricole tant attendue… avant d’y revenir quelques heures après à la demande du président de la République. Royale « en…
Plutôt deux films, « l’âge de fer » et « la bataille », d’Antonin Baudry, pour retracer l’épopée du Général de Gaulle et de la France Libre de 1940 à 1945. Qualité des reconstitutions (uniformes, matériels,…
Philippe Mocellin, Politologue, contributeur à l’ouvrage collectif « Crime sans châtiment, Sarah Halimi, neuf ans après, de la passion antisémite au meurtre » paru aux éditions David Reinharc, propose ici une recension de l’œuvre…
Il fut un temps où les ingérences étrangères visaient à influencer une élection ou à voler des secrets industriels. Désormais, certains États vont beaucoup plus loin : ils contestent ouvertement l’intégrité territoriale…
Imaginons que la Martinique conquière son indépendance. Serge Letchimy premier président de la République de la Martinique règnerait sur un territoire de 0,0043 % de la population mondiale. 0,00076 % des terres…