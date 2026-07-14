14 Juillet by(e) Macron : vive la France ou Vive l’Europe ? L’Opi’News estival de Michel Taube

13 juillet 2026

C’est le dernier 14 Juillet d’Emmanuel Macron avant la fin de son second quinquennat… et qui sait, peut-être avant un retour en 2032 ?

Au lendemain d’un Sommet de la coalition des volontaires pour l’Ukraine, le chef de l’État a voulu faire de cette édition 2026 un symbole de l’héritage politique qu’il veut laisser. Placé sous le thème du « réveil stratégique de l’Europe », le défilé sera aux couleurs de l’Europe.

Et il sera exceptionnel dans son ampleur, de quoi faire pâlir Donald Trump, incapable d’imiter la French-touch : accès par QR code (finalement validé par le Conseil d’Etat), démonstration militaire inédite, plus de 6 600 militaires, près de 100 avions, des dizaines d’hélicoptères, de nombreuses délégations étrangères et une mise en scène XXL de la défense européenne.

Mais revenons à l’Europe ! Vu son état de délabrement, c’est presque une promesse révolutionnaire que de défendre l’Europe contre vents et marées. Car cet engagement européen restera sans doute comme la marque de la décennie Macron : l’affirmation constante d’une France au cœur du projet européen. Des discours de la Sorbonne à la mobilisation en faveur de l’Ukraine, en passant par la volonté de bâtir une Europe de la défense, Emmanuel Macron aura poursuivi cette ambition avec une constance jamais démentie.

Nous saluons cette foi européenne que nous partageons mais nous sommes convaincus qu’au nom des principes et des pères fondateurs de cette même Europe économique et politique, il faut refonder de fond en comble l’Union européenne. Rebâtir cette maison commune, des fondations au paratonnerre (et il en faudra un bon) sur le toit ! Redonner aux nations le leadership de l’Union et imposer une cure drastique d’amaigrissement au mammouth bruxellois.

Ce 14 Juillet, ce sera évidemment vive la France !

Mais, pour Emmanuel Macron, ce sera aussi vive l’Europe !

Une vision qui disparaîtra en 2027 ? Aux Français d’en décider avec le choix de sa ou on successeur ?

Michel Taube