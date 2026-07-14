Hassen Chalghoumi : « Face aux divisions, le 14-Juillet doit nous rassembler »

L’imam Hassen Chalghoumi, président de la Conférence des imams de France, a publié ce texte dans les colonnes du magazine Rupture à l’occasion de la fête nationale.

Le 14 juillet est aussi l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui protègent notre pays.

Avant tout, en ce jour de célébration, j’ai une pensée émue et une prière pour toutes les femmes et tous les hommes qui ont donné leur vie pour la France. Ils sont tombés pour défendre notre liberté, notre République, notre souveraineté et les valeurs qui nous rassemblent aujourd’hui. Leur sacrifice ne doit jamais être oublié. Nous leur devons notre reconnaissance éternelle, ainsi qu’à leurs familles qui portent leur mémoire avec dignité.

Le 14 juillet est bien plus qu’une fête nationale. C’est une journée qui nous rappelle ce qui nous unit profondément : la liberté, l’égalité, la fraternité, le respect de la République et l’amour de la France.

En ce jour de célébration, je veux adresser, du fond du cœur, mes vœux les plus sincères à toutes les Françaises et à tous les Français. Que cette fête soit un moment de joie, de fierté et d’espérance.

Le 14 juillet est aussi l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui protègent notre pays avec courage et dévouement : nos militaires, nos forces de l’ordre, nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers et l’ensemble des femmes et des hommes qui servent la Nation. Leur engagement mérite notre reconnaissance et notre respect.

Notre histoire nous enseigne que la France est toujours plus forte lorsqu’elle est unie. Face aux guerres, face à l’occupation nazie, face au terrorisme et à toutes les attaques dirigées contre la République, notre peuple a toujours su se rassembler pour défendre la liberté et la dignité humaine. Cet héritage nous oblige.

Aujourd’hui encore, dans un monde marqué par les crises, les tensions internationales et les menaces de l’extrémisme, nous devons préserver cette unité nationale. Ceux qui cherchent à diviser les Français par la haine, le fanatisme ou les discours de rejet ne doivent jamais l’emporter. Notre réponse doit être la fraternité, le dialogue et la fidélité aux valeurs républicaines.

La France puise également sa force dans sa richesse humaine, dans la diversité de ses talents, de ses parcours et de ses cultures, unis autour d’un même idéal républicain. Cette diversité, lorsqu’elle s’inscrit dans le respect des lois de la République et de nos valeurs communes, constitue une véritable richesse pour notre pays.

Je tiens également à saluer le Président de la République, Emmanuel Macron

, ainsi que l’ensemble des autorités civiles et militaires qui font de cette journée un moment de rassemblement national et d’hommage à celles et ceux qui servent la France.

En ce 14 juillet, gardons confiance en notre République. Gardons l’espérance. Restons unis autour de ce qui nous rassemble plutôt que de ce qui nous oppose. C’est ensemble que nous préserverons notre liberté, notre paix et l’avenir de notre Nation.

Vive la République !

Vive la France !