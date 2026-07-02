À Saint-Raphaël, la NRP, Nouvelle Revue Politique, d’Arnaud Benedetti remet le débat démocratique au cœur de la cité.

Ce jeudi s’ouvre à Saint-Raphaël le 1er Forum de la NRP, revue de débats et d’idées, créée par Arnaud Bendetti. Une journée de réflexion qui mérite toute l’attention de celles et ceux qui s’interrogent sur l’avenir de nos institutions.

Il faut saluer le travail accompli par Arnaud Benedetti, directeur de La Nouvelle Revue Politique, qui, aux côtés de la Ville de Saint-Raphaël, a conçu et organisé ce rendez-vous consacré au thème « Rapprocher le pouvoir : fédéralisme, simplification et libertés ». Dans un climat où le débat public se résume trop souvent à l’affrontement permanent, cette initiative redonne toute sa place à la réflexion de fond.

La question du rapport entre l’État, les collectivités et les citoyens est devenue centrale. Simplifier l’action publique, mieux reconnaître les territoires, rapprocher les centres de décision et renforcer les libertés locales sont autant de pistes qui méritent d’être discutées sans tabou. Le fédéralisme, sous toutes ses formes, ne doit pas être un sujet réservé aux spécialistes : il constitue une réflexion essentielle sur l’efficacité de la démocratie et la confiance des citoyens envers leurs institutions.

Le programme de cette journée reflète cette ambition. Responsables politiques, universitaires, philosophes, journalistes et représentants de la société civile confronteront leurs analyses dans un esprit de dialogue. La présence de personnalités telles que François Bayrou, Gilles Simeoni, Radouan Kourak, Frédéric Dabi, Jean Garrigues, Pierre-Henri Tavoillot, Lydia Guirous ou encore de nombreux autres intervenants illustre la qualité des échanges proposés.

À l’heure où les démocraties occidentales traversent une crise de confiance, multiplier les lieux de débat apparaît plus nécessaire que jamais. Donner la parole à des sensibilités différentes, confronter les expériences françaises et européennes, ouvrir le dialogue entre élus, chercheurs, entrepreneurs et intellectuels constitue une démarche salutaire.

Cette deuxième édition de la journée ainsi l’ambition de Saint-Raphaël et de La Nouvelle Revue Politique : faire vivre le débat d’idées, loin des caricatures et des postures. Une initiative qui mérite d’être saluée, tant elle rappelle qu’une démocratie solide repose aussi sur la qualité de ses échanges intellectuels et sur la volonté permanente de rapprocher le pouvoir des citoyens.

Michel Taube