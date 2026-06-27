De Nice à Évian et Paris, la diplomatie selon Narendra Modi et Emmanuel Macron. L’édito de Michel Taube

Narendra Modi s’est rendu en France du 14 au 17 juin 2026 et il a traversé trois France : Nice, Evian, Paris.

À Nice, où il a été reçu par le nouveau maire Eric Ciotti, il est venu parler innovation, intelligence artificielle et technologies d’avenir lors du sommet Bharat Innovates.

À Évian, il a retrouvé les dirigeants des grandes démocraties industrielles réunis pour le sommet du G7, dont l’Inde n’est pas membre… mais dont elle est devenue un interlocuteur indispensable.

À Paris, enfin, il a participé à VivaTech, où l’Inde était le pays partenaire officiel de l’intelligence artificielle, avant de rencontrer une diaspora indienne toujours plus nombreuse et influente.

À Nice, le sommet Bharat Innovates n’avait rien d’une simple vitrine économique. L’Inde y a présenté une ambition. Longtemps considérée comme le bureau informatique du monde, elle veut désormais devenir un centre mondial d’innovation.

Start-up, intelligence artificielle, infrastructures numériques publiques, technologies quantiques, santé numérique : Narendra Modi est venu rappeler que l’innovation n’est plus seulement un facteur de croissance. Elle est devenue un instrument de souveraineté.

La France l’a parfaitement compris et le partenariat technologique entre Paris et New Delhi prend aujourd’hui une ampleur que peu auraient imaginée il y a encore dix ans.

A Evian, le sommet du G7 aura confirmé la participation désormais incontournable de l’Inde aux grandes discussions internationales. Narendra Modi a ainsi pris part, avec d’autres puissances qui incarnent ce nouveau XXIème siècle, au G7+.

A Paris enfin, l’Inde et le premier ministre Narendra Modi étaient les invités d’honneur. Le pays est aujourd’hui le troisième écosystème mondial de start-up, compte plus d’une centaine de licornes et investit massivement dans l’intelligence artificielle, les infrastructures numériques publiques et les technologies de rupture.

Enfin chaque déplacement de Narendra Modi comporte un rendez-vous devenu incontournable : celui avec les Indiens de l’étranger.

À Paris, cette rencontre avec la communauté indienne n’avait rien d’anecdotique [notre photo]. Elle rappelait que les quelque 35 millions d’Indiens vivant hors de leur pays constituent aujourd’hui l’un des plus puissants réseaux d’influence de la planète.

En France également, cette diaspora contribue aux échanges universitaires, scientifiques, économiques et culturels. Elle est devenue un trait d’union entre deux démocraties qui se découvrent chaque année davantage de convergences.

On retiendra sans doute les images : les poignées de main, les discours, les démonstrations technologiques, les bains de foule. Mais l’essentiel est ailleurs.

En parcourant Nice, Évian et Paris, Narendra Modi n’a pas simplement effectué une visite officielle. Il a illustré le déplacement progressif du centre de gravité du monde. Et depuis son accession à l’Elysée, Emmanuel Macron considère l’Inde comme l’un des piliers de sa stratégie indo-pacifique qui vise à arrimer la France à ce nouveau pôle mondial.

La relation franco-indienne parle désormais de multilatéralisme au service de l’humain et de la paix, mais aussi d’intelligence artificielle, de semi-conducteurs, de cybersécurité, d’espace, d’océans, de transition énergétique, de souveraineté numérique et d’innovation industrielle.

Autrement dit : de tout ce qui façonnera la puissance au XXIᵉ siècle.

L’Inde est aujourd’hui la nation la plus peuplée du monde, l’une des économies connaissant la plus forte croissance parmi les grandes puissances et l’un des rares États capables de dialoguer simultanément avec Washington, Bruxelles, Moscou, les pays du Golfe et les grandes nations du Sud. La France partage le même atout.

Cette capacité d’équilibre rapproche la France et l’Inde dans une même vision du monde.

Michel Taube