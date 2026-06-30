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Pendant des années, Donald Trump a incarné pour une partie de l’Occident conservateur et libéral une forme de résistance face au politiquement correct, à l’effacement des frontières, à l’idéologie woke et aux…
Alors que l’Europe débat sans fin de régulation, d’intelligence artificielle et de souveraineté numérique, l’Inde a choisi une autre voie : faire du numérique non pas seulement un marché, mais une infrastructure…
As Europe continues its endless debates over regulation, artificial intelligence and digital sovereignty, India has chosen a different path: treating digital technology not merely as a market, but as a public infrastructure…