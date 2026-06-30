Nous respectons votre vie privée

Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.

Edito

السلطان هيثم في باريس: لماذا تُعدّ عُمان شريكاً استثنائياً؟ مقال افتتاحي بقلم رضوان كوراك وميشيل توب

سلطان عُمان في باريس: فرنسا مخطئة إن هي استهانت بشريك استثنائي. افتتاحية بقلم رضوان كوراك وميشيل توب
في يوم الاثنين هذا، التاسع والعشرين من يونيو/حزيران، تستقبل فرنسا ضيفاً نادراً. فلأول مرة منذ نحو أربعة عقود، يقوم سلطان عُمان بزيارة دولة إلى باريس. وأبعد من البروتوكول، تشكّل زيارة جلالة السلطان…

Trump, notre meilleur ennemi ? L’édito de Michel Taube

Trump, notre meilleur ennemi ? L'édito de Michel Taube
Pendant des années, Donald Trump a incarné pour une partie de l’Occident conservateur et libéral une forme de résistance face au politiquement correct, à l’effacement des frontières, à l’idéologie woke et aux…
Michel Taube

Can India Inspire Europe’s Digital Revolution?

L’Inde peut-elle inspirer la révolution numérique européenne ?
As Europe continues its endless debates over regulation, artificial intelligence and digital sovereignty, India has chosen a different path: treating digital technology not merely as a market, but as a public infrastructure…