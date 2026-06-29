Trump : le traître de Versailles en son traité de la honte. La chronique de Daniel Salvatore Schiffer

UN DONALD, ÇA TRUMP ENORMEMENT !

Oui : l’éclat est parfois tel, pour une cervelle obnubilée par son propre et seul reflet narcissique, qu’il peut aisément tromper la vue ! Et, de fait : un Donald, ça Trump énormément !

Explication. Il y eut autrefois, le 28 juin 1919, le fameux Traité de Versailles, signant, entre les Alliés et une Allemagne alors profondément humiliée, la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a à présent, ce 18 juin 2026, l’infâme Traître de Versailles en la personne de ce même Président des Etats-Unis, qui, en paraphant précipitamment ce prétendu accord de paix avec la République Islamique d’Iran, a en réalité cédé, sinon capitulé, sur presque tous les points exigés, un à un au fil de ce conflit sans queue ni tête (mais s’en étonnera-t-on chez cet énergumène qui prend les subtilités de la scène diplomatique internationale pour de vulgaires trous de terrain de golf ou, pis encore, pour un clinquant et d’autant plus stupide jeu de téléréalité), par l’ennemi. Il est des capitulations, sinon plus glorieuses, du moins plus dignes !

LA CAPITULATON DE TRUMP : UNE DEFAITE POUR L’AMERIQUE, COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE

Car, de fait, qu’a-t-il ainsi vraiment obtenu, ce businessman s’improvisant soudain président de la première puissance militaire et économique mondiale, de la part de son adversaire déclaré ? Rien, absolument rien : rien sur les proxis de l’Iran, dont le Hezbollah au Liban ; rien sur le péril des missiles balistiques ; rien sur le programme de l’arme nucléaire ! Au contraire : en déclenchant cette guerre sans l’avoir vraiment préparée, sans intelligence stratégique ni plan d’attaque défini rationnellement, hormis le largage indiscriminé de bombes sur des sites superficiellement endommagés, puis en signant ce prétendu accord de paix en venant en aide financièrement, avec un fonds d’investissement estimé à 300 milliards de dollars pour la reconstruction de ce même Iran, en plus d’un dégel des avoirs évalué à 12 milliards de dollars, Trump n’aura fait ainsi que renforcer celui-là même qu’il prétendait définitivement affaiblir en initiant cette guerre !

Quant au passage, pour les différents navires et autres pétroliers, du détroit d’Ormuz, il sera finalement, lui qui fut pourtant toujours gratuit avant ce conflit, objet d’un péage substantiel pour d’hypothétiques frais de manutention.

Cette capitulation de Trump, donc ? Une cinglante défaite pour l’Amérique, colosse aux pieds d’argile par-delà son torse outrageusement, au comble du ridicule, bombé !

TRUMP, IDIOT UTILE DES FEROCES GARDIENS DE LA REVOLUTION AU SEIN DE LA DICTATORIALE REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN

L’effet boomerang, pour Trump et plus généralement l’Amérique, sinon le monde entier, est désastreux. Catastrophique : l’actuelle et future situation, au Moyen-Orient, s’avère, en réalité, pire, aujourd’hui, que la précédente !

Davantage, et le paradoxe est vertigineux : Donald Trump, devenu soudain l’idiot utile de la dictature militaire des féroces Gardiens de la Révolution, est devenu ainsi le principal allié désormais, peut-être même avant même la Chine ou la Russie, de la République Islamique d’Iran !

LE PEUPLE IRANIEN, EPRIS DE LIBERTE, PREMIERE VICTIME DE LA TRAHISON TRUMPIENNE

Quant à l’admirable mais pauvre peuple iranien, digne héritier de cette resplendissante culture que représenta jadis l’antique civilisation perse, il a désormais toutes les raisons de se sentir aujourd’hui trahi, plus que jamais et telle sa principale victime, par ce même Trump, lequel, pourtant, l’incitait encore il y a quelques semaines à peine, après l’innommable massacre de milliers d’innocents, à descendre dans la rue, risquant quotidiennement leur vie face à leurs tortionnaires islamistes, pour réclamer, à juste titre, ce bien, précieux entre tous, qu’est la liberté.

Morale de cette consternante et triste fable ? Ce cynisme de Trump, doublé ici d’une confondante bêtise pour corser cette pitoyable affaire, est une honte pour tous les authentiques démocrates, épris de justice tout autant que de liberté, à travers le monde !

LE DROIT D’ISRAËL DE SE DEFENDRE FACE A LA MENACE EXISTENTIELLE DE L’IRAN

C’est dire si, pour élargir davantage encore cet épineux dossier, Israël même, pour qui cette effroyable République Islamique d’Iran continue ainsi d’incarner une dangereuse menace existentielle, a aussi le droit, en plus de se sentir aussi scandaleusement floué par ce très peu fiable Trump, de se défendre, légitimement et à tous les effets, face aux fascistes, nouveaux nazis de l’ère contemporaine, de Téhéran !

LE DISCREDIT DE L’AMERIQUE UNI A L’INDECENCE DE L’OCCIDENT

Bref, et en conclusion : cette Amérique de Trump, cupide homme d’affaires bien plus que solide homme de pouvoir, n’aura décidément rien obtenu, excepté son propre discrédit tout autant qu’affaiblissement, quant au changement supposé au départ, et tant espéré, de la part de cet abominable régime politico-militaro-théocratique qu’est cette République Islamique d’Iran. Et ce, au faîte de cet historique, monumental et cuisant échec, avec la coupable et lâche complicité de l’Occident tout entier, manifestement plus préoccupé, en l’occurrence, par le cours du baril et le prix du pétrole, c’est-à-dire son propre et seul porte-monnaie, que par l’indicible souffrance des Iraniens.

Quelle indécence, que ces égoïstes et piètres calculs d’ordre purement économique ! Et quelle aubaine, par contraste, avec ce que l’on nomme, sur le plan géo-stratégique, le Sud Global, qui ne veut, quant à lui, que la perte de nos démocraties libérales et, en premier lieu, notre chère Europe, théoriquement soucieuse, à entendre son projet initial à l’échelon moral et idéologique, d’un nouvel humanisme !

A quand le réveil de nos consciences ?

Daniel Salvatore Schiffer

Philosophe, professeur, écrivain, auteur d’une cinquantaine de livres, dont « La Philosophie d’Emmanuel Levinas – Métaphysique, esthétique, éthique » et « Philosophie du dandysme – Une esthétique de l’âme et du corps (Presses Universitaires de France), « Oscar Wilde » et « Lord Byron » (Gallimard-Folio Biographies), « Grandeur et misère des intellectuels – Histoire critique de l’intelligentsia du XXe siècle » (Editions du Rocher), « Du Beau au Sublime dans l’Art – Esquisse d’une Métaesthétique » (Editions L’Âge d’Homme), « Traité de la mort sublime – L’art de mourir, de Socrate à David Bowie » (Editions Alma/Le Condottiere), directeur de plusieurs ouvrages collectifs, dont « Penser Salman Rushdie » et « Repenser le rôle de l’intellectuel » (Editions de l’Aube-Fondation Jean Jaurès), « L’humain au centre du monde – Pour un humanisme des temps présents et à venir » (Editions du Cerf) et « Critique de la déraison antisémite – Un enjeu de civilisation, un combat pour la paix » (Editions Intervalles, livre dédié à Boualem Sansal).