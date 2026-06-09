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C’est presque un mini-séisme : après avoir récupéré le grand remplacement, Jean-Luc Mélenchon a scandé dimanche 7 juin le fameux « on est chez nous » dont l’extrême-droite avait le monopole pendant des décennies, déjà…
Global diplomacy often evolves faster than the institutions designed to organize it. The next G7 summit, which France will host in Évian-les-Bains from June 15 to 17, 2026, offers yet another illustration…
Trois affaires. Trois intellectuels de premier rang. Trois déprogrammations soudaines. Le schéma se répète avec une régularité qui ne semble plus laisser de place pour le doute : des universitaires et chercheurs…
La France a peur, surtout les familles qui élèvent de jeunes ados. Si une affaire Lyhanna survenait à deux semaines de l’élection présidentielle d’avril 2027, Marine Le Pen ou Jordan Bardella n’auraient…
Selon une enquête publiée par Entrevue, l’arrivée de Ronald Day à la tête des activités occidentales de Miss Universe suscite une vive controverse. L’ancien dirigeant de Telemundo est aujourd’hui confronté à des…
À une époque où les réseaux sociaux valorisent l’assurance permanente, les opinions tranchées et les parcours présentés comme irréprochables, le témoignage d’Olivier Delacroix apporte un regard singulier sur la réussite et la…