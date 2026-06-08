Un G7 en forme de G20 avec l’Inde en invité incontournable. L’édito de Michel Taube

La diplomatie mondiale évolue souvent plus vite que les institutions censées l’organiser. Le prochain sommet du G7, que la France accueillera à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin 2026, en offre une nouvelle démonstration. En invitant le Premier ministre indien Narendra Modi, Emmanuel Macron ne se contente pas de convier un partenaire stratégique. Il reconnaît une réalité devenue incontournable : les grands équilibres du XXIe siècle ne peuvent plus être pensés sans l’Inde.

Cette séquence diplomatique intervient dans un contexte international particulièrement tendu. La guerre en Ukraine continue de remodeler les rapports de force mondiaux. Les tensions entre la Chine et les États-Unis demeurent fortes. Les conflits au Moyen-Orient déstabilisent des régions entières. Les rivalités technologiques autour de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et des ressources critiques s’intensifient. Dans cet environnement incertain, l’Inde apparaît de plus en plus comme l’un des pivots de l’équilibre mondial.

Car l’Inde n’est plus seulement une puissance émergente. Elle est désormais une puissance installée. Avec plus de 1,4 milliard d’habitants, elle est devenue la nation la plus peuplée du monde. Son économie figure parmi les plus dynamiques de la planète. Son industrie technologique monte en puissance. Son influence diplomatique s’étend bien au-delà de l’Asie. Son poids militaire est considérable. Et surtout, elle bénéficie d’un atout rare dans le monde contemporain : elle parle à tout le monde.

New Delhi entretient un dialogue stratégique avec Washington. Elle développe des partenariats ambitieux avec l’Europe. Elle conserve des relations historiques avec Moscou. Elle échange avec les monarchies du Golfe. Elle participe aux BRICS tout en renforçant sa coopération avec les démocraties occidentales. Là où beaucoup de pays sont sommés de choisir leur camp, l’Inde revendique sa liberté de mouvement.

C’est précisément cette indépendance qui fascine autant qu’elle dérange.

Depuis plusieurs années, les capitales occidentales cherchent à renforcer leurs liens avec New Delhi. Les raisons sont nombreuses. L’Inde représente un marché colossal. Elle constitue un contrepoids potentiel à la puissance chinoise. Elle apparaît comme un partenaire naturel dans la sécurisation des chaînes d’approvisionnement mondiales. Elle est également appelée à jouer un rôle majeur dans les enjeux climatiques, énergétiques et technologiques.

Mais dans le même temps, les dirigeants occidentaux découvrent une Inde qui refuse de se comporter comme un allié docile. Sur la guerre en Ukraine, Narendra Modi a refusé de rompre avec Moscou. Sur les BRICS, il continue d’investir dans une organisation souvent perçue comme concurrente de l’architecture occidentale. Sur le commerce international, il défend avant tout les intérêts indiens. En somme, l’Inde pratique avec méthode ce que les grandes puissances ont toujours pratiqué : la défense de ses intérêts nationaux.

À Évian, ce paradoxe sera omniprésent. Les dirigeants du G7 chercheront à renforcer leur coopération avec New Delhi tout en sachant que l’Inde ne rejoindra probablement jamais un quelconque bloc occidental. Elle ne veut pas être un pion dans la rivalité sino-américaine. Elle veut être un centre de gravité à part entière.

Emmanuel Macron semble avoir parfaitement compris cette évolution. Depuis plusieurs années, la relation franco-indienne s’est considérablement renforcée. Coopération militaire, partenariats industriels, énergie, espace, intelligence artificielle, infrastructures : les domaines de convergence se multiplient. La France est l’un des rares pays européens à avoir développé avec l’Inde une relation fondée sur le respect mutuel plutôt que sur une logique de tutelle ou de dépendance.

Cette proximité s’inscrit également dans la stratégie indo-pacifique française. Grâce à ses territoires ultramarins, la France est une puissance de l’océan Indien et du Pacifique. Elle sait que l’avenir économique et géopolitique du monde se joue de plus en plus dans cette région. Dans cette perspective, l’Inde apparaît comme un partenaire naturel pour préserver les équilibres régionaux et défendre une vision ouverte des échanges internationaux.

En réalité, la présence de Narendra Modi à Évian pose une question plus large sur l’avenir même du G7. Créé à une époque où les économies occidentales dominaient largement la planète, le club des grandes démocraties industrialisées ne représente plus à lui seul le centre du monde. Les grandes décisions globales nécessitent désormais la participation d’acteurs comme l’Inde, mais aussi le Brésil, l’Indonésie, l’Afrique du Sud ou encore l’Arabie saoudite.

Le G7 reste influent. Mais il ne suffit plus.

À bien des égards, le sommet d’Évian ressemblera davantage à un G20 réduit qu’à un G7 traditionnel. Les grands enjeux du siècle exigent une gouvernance plus ouverte, plus inclusive et plus réaliste. Les équilibres internationaux ne se construisent plus uniquement entre les rives de l’Atlantique.

L’invitation de Narendra Modi est donc bien plus qu’un geste diplomatique. Elle acte la montée en puissance d’un monde nouveau. Un monde dans lequel les puissances émergentes ne demandent plus leur place à la table des grands : elles s’y installent.

Le XXIe siècle sera multipolaire. Non par choix idéologique. Mais parce que les réalités démographiques, économiques et géopolitiques l’imposent.

Reste à savoir si les institutions héritées du siècle précédent sauront s’adapter à cette nouvelle donne. Faute de quoi, elles risquent d’être progressivement contournées par ceux qui façonnent déjà le monde de demain.

Michel Taube