Miss Universe dans la tourmente : son nouveau patron Ronald Day visé par de lourdes accusations de harcèlement sexuel

Selon une enquête publiée par Entrevue, l’arrivée de Ronald Day à la tête des activités occidentales de Miss Universe suscite une vive controverse. L’ancien dirigeant de Telemundo est aujourd’hui confronté à des accusations publiques de harcèlement sexuel formulées par José Fernández, ex-chroniqueur fitness de la télévision hispanophone américaine. Des révélations qui interviennent alors même que la Miss Universe Organization a récemment misé sur son expérience pour accélérer son développement international. (https://www.produ.com, https://www.simpol.ph, https://peopleenespanol.com, https://www.c21media.net, https://peopleenespanol.com/, https://lastopnews.com)

Longtemps considéré comme l’un des dirigeants les plus influents du paysage audiovisuel latino aux États-Unis, Ronald Day a construit sa carrière au sein d’Univision avant de rejoindre Telemundo. Durant plusieurs années, il a supervisé certaines des émissions les plus populaires du marché hispanique, parmi lesquelles La Casa de los Famosos, Exatlón, Top Chef VIP ou encore les Billboard Latin Music Awards. Son expertise dans le divertissement avait convaincu les dirigeants de Miss Universe de lui confier un rôle stratégique. (https://peopleenespanol.com, https://www.c21media.net, https://www.produ.com, https://www.simpol.ph, https://peopleenespanol.com)

Mais cette nomination est désormais éclipsée par les accusations portées par José Fernández. Dans plusieurs entretiens accordés notamment au journaliste Javier Ceriani et au magazine People en Español, l’ancien coach sportif affirme avoir reçu de Ronald Day des photos et vidéos à caractère sexuel explicite. Il évoque également des sollicitations répétées ainsi qu’une invitation à son domicile accompagnée de demandes de nature sexuelle. (https://peopleenespanol.com)

Selon Fernández, son refus aurait marqué un tournant dans sa carrière. Il assure avoir alerté les ressources humaines d’Univision en présentant les messages reçus. Il affirme toutefois avoir été dissuadé d’engager une procédure judiciaire. Peu après, il dit avoir perdu plusieurs collaborations professionnelles, notamment dans l’émission Despierta América ainsi que sur différents projets médiatiques. (https://peopleenespanol.com, https://lastopnews.com, https://mamaslatinas.com)

L’affaire ne s’arrête pas là. Fernández affirme également avoir signalé la situation lorsque Ronald Day a rejoint NBCUniversal et Telemundo. Selon son témoignage, aucune mesure n’aurait été prise malgré ses alertes. D’autres anciens visages d’Univision ont également évoqué des difficultés liées à l’ancien dirigeant. Ana María Canseco a reconnu avoir traversé une période compliquée durant cette époque, tandis que Poncho de Anda a dénoncé une décision qu’il estime injuste concernant son départ de la chaîne. (https://peopleenespanol.com, https://eldiariony.com, https://peopleenespanol.com, https://www.diaadia.com.pa)

La controverse soulève désormais une question embarrassante pour Miss Universe. Comment l’organisation a-t-elle pu promouvoir Ronald Day à un poste aussi exposé alors que ces accusations circulaient déjà publiquement ? Pour de nombreux observateurs, la situation apparaît d’autant plus sensible que le concours se présente comme une vitrine internationale valorisant les femmes. Une polémique supplémentaire qui vient s’ajouter aux controverses entourant déjà Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Universe. (https://www.produ.com, https://www.simpol.ph, https://peopleenespanol.com, https://apnews.com, https://elpais.com, https://www.univision.com, https://www.telemundo.com)