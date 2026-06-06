Olivier Delacroix ou l’éloge du doute dans une société de certitudes

À une époque où les réseaux sociaux valorisent l’assurance permanente, les opinions tranchées et les parcours présentés comme irréprochables, le témoignage d’Olivier Delacroix apporte un regard singulier sur la réussite et la vulnérabilité. Au cours d’un long entretien accordé à Entrevue au journaliste Aimé Kaniki, à l’occasion de la sortie de son roman Le Syndrome de l’imposteur (Fayard), l’animateur et écrivain s’est confié avec une sincérité rare sur les doutes qui continuent de l’accompagner malgré plus de trois décennies de carrière.

Connu du grand public pour l’émission Dans les yeux d’Olivier, diffusée depuis de nombreuses années sur le service public, Olivier Delacroix a bâti sa réputation sur l’écoute des autres. Victimes, anonymes, personnes confrontées à des drames ou à des parcours de vie hors du commun : son travail a toujours consisté à donner la parole à ceux que l’on entend rarement. Pourtant, derrière cette image de journaliste expérimenté et reconnu, il révèle continuer à composer avec un sentiment profondément humain : celui de ne jamais être totalement légitime.

Cette confession résonne particulièrement dans une société où la réussite est souvent présentée comme un état permanent. Le syndrome de l’imposteur touche aujourd’hui bien au-delà du monde artistique ou médiatique. Cadres, étudiants, entrepreneurs, responsables politiques ou sportifs de haut niveau évoquent régulièrement ce sentiment d’illégitimité malgré leurs accomplissements. Dans un environnement où chacun est incité à mettre en scène ses succès, reconnaître ses doutes apparaît presque comme un acte de résistance.

Le doute comme moteur plutôt que comme faiblesse

L’intérêt du témoignage d’Olivier Delacroix réside précisément dans sa capacité à déconstruire certaines idées reçues. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’expérience ou la notoriété ne font pas disparaître les interrogations personnelles. Elles changent simplement de forme. L’animateur explique ainsi que le syndrome de l’imposteur ne disparaît jamais complètement et qu’il faut apprendre à vivre avec lui plutôt qu’espérer l’effacer définitivement.

Cette approche tranche avec les discours dominants du développement personnel qui promettent confiance absolue et certitudes permanentes. Le doute n’est pas nécessairement un frein. Il peut aussi devenir un moteur, une invitation à se remettre en question, à continuer d’apprendre et à éviter les excès de confiance. Dans de nombreux domaines, cette lucidité constitue même une qualité essentielle.

Au fil de l’entretien, Olivier Delacroix évoque également les transformations du paysage médiatique. Le journaliste observe un univers de plus en plus rapide, où l’immédiateté et la recherche de visibilité prennent parfois le pas sur l’écoute et la nuance. Dans un tel contexte, son parcours apparaît comme celui d’un professionnel ayant toujours privilégié la rencontre humaine à la recherche du buzz.

Cette vision du métier n’est pas anodine. Alors que la confiance envers les médias demeure fragile dans de nombreux pays occidentaux, les journalistes capables d’incarner l’empathie et la compréhension deviennent particulièrement précieux. Le succès durable de Dans les yeux d’Olivier démontre d’ailleurs qu’il existe toujours une demande pour des récits profondément humains, loin des logiques de confrontation permanente.

Une réflexion qui dépasse le cadre médiatique

Le livre d’Olivier Delacroix dépasse largement la seule question du journalisme. À travers son expérience personnelle, il interroge notre rapport collectif à la réussite, à l’échec et à la reconnaissance sociale. Dans une époque marquée par la comparaison permanente et la pression de la performance, son témoignage rappelle qu’aucun parcours n’est exempt de doutes ou de fragilités.

Cette parole est d’autant plus importante qu’elle provient d’une personnalité médiatique installée. Dans l’imaginaire collectif, les figures publiques sont souvent perçues comme protégées de ces questionnements. En reconnaissant ses propres incertitudes, Olivier Delacroix contribue à normaliser une réalité largement partagée mais rarement exprimée.

Au fond, la principale leçon de cet entretien est peut-être là. Les personnes les plus solides ne sont pas nécessairement celles qui n’ont jamais douté. Ce sont souvent celles qui ont appris à avancer malgré leurs interrogations. Dans un monde saturé de certitudes affichées, Olivier Delacroix rappelle que l’authenticité demeure une valeur rare. Et que le doute, loin d’être un signe de faiblesse, peut parfois constituer la plus grande preuve de lucidité.

Emma Ray