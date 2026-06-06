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La France a peur, surtout les familles qui élèvent de jeunes ados. Si une affaire Lyhanna survenait à deux semaines de l’élection présidentielle d’avril 2027, Marine Le Pen ou Jordan Bardella n’auraient…
Selon une enquête publiée par Entrevue, l’arrivée de Ronald Day à la tête des activités occidentales de Miss Universe suscite une vive controverse. L’ancien dirigeant de Telemundo est aujourd’hui confronté à des…
À une époque où les réseaux sociaux valorisent l’assurance permanente, les opinions tranchées et les parcours présentés comme irréprochables, le témoignage d’Olivier Delacroix apporte un regard singulier sur la réussite et la…
Une phrase répétée à longueur de réseaux sociaux, de chaînes WhatsApp et même dans certains médias. De Petitot aux comptes indépendantistes et complotistes. Une phrase devenue banale. Une phrase répétée par des…
Entre l’Etat déconcentré et les pouvoirs locaux, entre l’Etat local façon Lecornu et Macron et le millefeuille territorial, les mairies sous-préfectures sont le cœur battant de la France des territoires. Il existe…