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Monsieur le maire Yan Monplaisir, votre commune située au cœur de la Martinique s’est réveillée hier matin en découvrant que des drapeaux tricolores ont été vandalisés à Saint-Joseph. Ces drapeaux venaient d’être…
La France a longtemps regardé ses Outre-mer comme des territoires lointains, coûteux, parfois instables, souvent réduits à des clichés exotiques ou à des crises sociales épisodiques. Quelle faute historique. Car dans le…
À l’heure où les relations économiques franco-indiennes montent en puissance, Business France a organisé le 28 avril à Paris Ambition India 2026, un rendez-vous destiné à rapprocher dirigeants français et indiens autour…
India has emerged as a responsible and proactive global actor in the fight against climate change, demonstrating that economic development and environmental protection can go hand in hand. Despite being a developing…