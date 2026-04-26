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Monsieur Gadzhi Gadzhiev bonjour. Merci d’avoir accordé ce grand entretien à Opinion Internationale. C’est la première fois que vous vous confiez ainsi à la presse. Votre sort illustre les ingérences, manipulations et autres…
Lors du Forum diplomatique d’Antalya, qui s’est tenu les 15-19 avril 2026, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a dénoncé la marginalisation progressive de l’ONU et a plaidé pour une « retenue…
Dans un paysage médiatique saturé de polémiques stériles, l’échange récent entre Alexandre Saradjian et Jean-Michel Aphatie révèle un contraste saisissant entre deux visions du débat public. D’un côté, un jeune élu…
Dans un environnement dominé par l’accélération technologique et la surabondance d’informations, les médias ne sont plus seulement un vecteur d’actualité, mais un véritable levier stratégique. Dans un entretien accordé à Vogue Ukraine,…
Dans un entretien accordé à Entrevue, Moundir Zoughari s’est exprimé avec enthousiasme sur les WSOP-C d’Aix-en-Provence, qu’il considère comme l’un des événements les plus marquants du circuit. Il y voit l’incarnation d’un…