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Le chiffre est tombé : la balance commerciale agricole de la France est négative de 515 millions d’euros. Au-delà de ce constat alarmant, une menace plus brutale plane sur notre souveraineté alimentaire…
Avec 2 milliards prélevés sur leurs budgets, les nouveaux maires vont devoir faire mieux avec moins. Avant même les jumeaux numériques sophistiqués, des approches simples permettent déjà d’anticiper les contradictions qui paralysent…
Il existe parfois des soirées qui, au-delà de leur apparente convivialité, prennent une dimension politique et symbolique inattendue. L’« Iftar pour la paix » organisé à Paris par l’imam Hassan Chalghoumi et…