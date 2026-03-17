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Il existe parfois des soirées qui, au-delà de leur apparente convivialité, prennent une dimension politique et symbolique inattendue. L’« Iftar pour la paix » organisé à Paris par l’imam Hassan Chalghoumi et…
Le premier tour des élections municipales à Draguignan a confirmé l’enracinement local du député du camp national Philippe Schreck. Avec près de 45 % des suffrages, l’élu du Rassemblement national s’est nettement…
Monsieur Jérôme Despey, vous êtes le président du Salon international de l’agriculture qui s’est jusqu’au 1er mars dernier. Merci d’accorder un entretien à Opinion Internationale pour tirer le bilan de l’édition 2026…
Le premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 a livré un message clair : à Paris comme ailleurs en France, l’électorat est fragmenté, exigeant, parfois impatient. L’abstention est massive, signe…