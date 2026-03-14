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L’Inde a organisé début mars le Raisina Dialogue 2026 qui s’est tenue dans l’ombre de la confrontation en cours impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, avec le Golfe et l’Asie occidentale élargie…
Angers, Aurillac, Boulouparis, Le Bourget, Case-Pilote, Courbevoie, Créteil, Juvisy-sur-Orge, Langres, Limoges, Lisieux, Le Lorrain, Mennecy, Nice, Paris, Puébo, Semilly, Valergues : autant de communes de 100 habitants à à plus de 2…
On parle constamment d’immunité, de métabolisme, de microbiome, de mesures modernes conçues pour quantifier la santé. Pourtant, bien avant l’existence des laboratoires et des biomarqueurs, l’Ayurveda décrivait quelque chose à la fois…
Patrick Casagrande, bonjour. Merci d’avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Vous êtes candidat à la mairie d’Aurillac dans le Cantal. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Patrick Casagrande…
Après tant d’avertissements depuis la crise pétrolière de 1973, il est ahurissant de constater une telle impréparation des décideurs politiques locaux et nationaux face à la volatilité des prix des énergies fossiles.…
Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous êtes maire de Mennecy dans le sud Essonne, un des plus beaux coins d’Ile-de-France, et vous êtes candidat à votre réélection. Les lecteurs d’Opinion Internationale vous connaissent déjà :…