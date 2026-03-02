Anne Bassi (Fargo-Sachinka, écrivain) : « pourquoi la dualité de Mercure inspire les communicants ».

Samedi 28 février 2026, événement assez rare : nous vivrons un alignement de pas moins de 6 planètes. Mercure, Venus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune s’offriront à nous simultanément. De quoi perturber nos songes comme les marées. Une parade à ne pas manquer. Comme une valse à mille temps qui inspire à Anne Bassi, associée fondatrice de Fargo-Sachinka, écrivain (son dernier livre « Dieu le fit » éd. marque-pages) une tribune de circonstance : quand la sagesse antique nous enseigne, par l’exemple de Mercure, les vertus de la nuance en toutes choses. Une leçon intemporelle à destination des communicants modernes.

Les récits mythologiques occupent une place centrale dans notre compréhension du monde. Ils façonnent notre imaginaire collectif en transmettant des croyances, des valeurs et des enseignements universels. De Sisyphe qui pousse éternellement son rocher à Cassandre qui prédit l’avenir sans que personne ne la croie, certaines images issues de la mythologie grecque ne nous ont jamais quittés. L’épée de Damoclès, le fil d’Ariane, les ailes d’Icare… que deviendrait l’humanité privée de ses mythes ?

En revisitant ces récits, nous découvrons une lecture symbolique des dynamiques qui gouvernent nos interactions. Nos héros contemporains ne sont-ils pas des héros antiques qui ont fait peau neuve ? Rechercher les origines de la communication dans la mythologie nous conduit à une figure emblématique : Mercure. Son héritage subtil mais omniprésent révèle les forces et les tensions qui animent nos pratiques modernes oscillant entre vérité et manipulation, excès et nuance.

La dualité de Mercure, archétype de la communication moderne

Mercure incarne une dualité fascinante. Dans la mythologie, il est à la fois le messager digne de confiance, porteur des messages sacrés et également celui qui façonne et influence les perceptions. Cette dialectique entre transmission et manipulation se reflète dans nos interactions contemporaines. La modernité a dupliqué un espace où connexion et méfiance coexistent. Chaque message est un pari où la perte de contrôle est omniprésente. Cette ambiguïté reflète l’héritage de Mercure dans lequel chaque parole porte une promesse autant qu’une possible trahison. Les réseaux sociaux, les plateformes de messagerie instantanée, les tweets et les algorithmes incarnent cet esprit mercurien : abolissant les frontières géographiques et culturelles en un seul clic, ils connectent les êtres, tout en introduisant rapidité et méfiance.

Mercure est aussi le Dieu des orateurs habiles, parfois même des voleurs, capable d’éclairer voire de tromper. Nos échanges modernes ne font pas exception à cette ambivalence. Si la connexion promet l’échange et la richesse, elle comporte également le risque de la manipulation. Des slogans comme « Make America Great Again » ou « Yes We Can » combinent simplicité et émotion. Créer des raccourcis et unir autour d’une image – le poing levé par exemple ou l’arc en ciel LGBT – illustrent l’esprit de Mercure. N’oublions pas que Mercure est par ailleurs le Dieu qui facilite le passage entre les mondes. Le Hashtag joue un rôle similaire à celui de Mercure : il transforme un mot-clé en un cri de ralliement et catalyse les changements sociaux à l’échelle mondiale. #BlackLivesMatters et #Metoo ont marqué le passage d’un monde où les violences étaient invisibilisées à celui où elles sont publiquement dénoncées.

Symbole d’agilité, Mercure évoque également la capacité à s’adapter aux besoins et contextes des interlocuteurs. Les communicants modernes adoptent cette polyvalence en jonglant entre formats et langages pour répondre aux attentes d’auditoires variés. La capacité d’adaptation est devenue une composante clé pour être efficace dans un univers où chaque message doit être calibré en fonction de sa cible. Cela est particulièrement visible dans les stratégies de personnalisation en marketing digital où les algorithmes adaptent les contenus aux préférences des utilisateurs.

Dans notre quotidien saturé d’informations compressées, souvent contrôlé par la tyrannie de l’immédiateté, par le zapping de l’actualité et l’effet breaking news, où chaque message peut être amplifié ou déformé, la nuance devient une vertu à redécouvrir pour éviter que la communication ne devienne source de chaos.

La leçon de Mercure : l’art de l’équilibre

Avec sa trajectoire oscillant entre le Soleil et Vénus, Mercure est aussi une planète qui porte en elle deux forces : celle de l’attraction intense de l’astre céleste, représentant pouvoir et influence, et celle de Vénus, planète de la beauté et de la douceur. Plutôt que d’imposer des idées ou des raisonnements, Vénus nous invite à communiquer en respectant la sensibilité de l’autre, en valorisant les nuances et la sagesse. Elle nous rappelle que, bien qu’il soit essentiel de toucher rapidement nos interlocuteurs, la manière dont le message est transmis importe tout autant que son contenu. Le symbole du caducée, attribut de Mercure, incarne cette recherche de médiation et d’harmonie. Il suggère que chaque message, pour être efficace, doit allier clarté et profondeur.

« Car nous voulons de la nuance encor », écrivait Verlaine. Ainsi la communication réside-t-elle dans la mesure, dans le refus de l’absolu, des excès et de la brutalité.

Une communication subtile est celle qui touche par sa profondeur, inspire par sa justesse et touche par sa finesse. La nuance nous invite à privilégier une communication réfléchie, capable d’éclairer sans écraser et de toucher sans blesser pour révéler ce qui est profond, complexe et humain. La communication devrait être l’art de l’équilibre : savoir être rapide sans précipitation, adaptable sans trahison de soi, persuasif sans manipulation, curieux sans ingérence et transparent sans trahir la confiance. Les Jeux Olympiques offrent un exemple inspirant de cette recherche d’équilibre. Un slogan comme « Citius, Altius, Fortius » (« Plus vite, plus haut, plus fort ») met en avant des valeurs universelles de dépassement de soi en reliant les nations par des messages d’idéaux communs.

Négliger cet équilibre peut mener à des conséquences dramatiques. L’absence de dialogue et de compréhension peut provoquer des conflits irréparables. Négliger la nuance peut déclencher une réaction en chaîne dévastatrice. À l’image des maux qui, une fois libérés de la boite de Pandore, échapperaient à tout contrôle. À l’ère du numérique, où l’intelligence artificielle et le métavers redéfinissent les interactions humaines, la quête d’équilibre est donc cruciale. Comment maintenir une communication authentique dans un monde qui pourrait être dominé par des algorithmes et des technologies immersives ?

Le double héritage de Mercure doit nous rappeller que la communication de demain devra incarner la sagesse millénaire, combinant rapidité, nuance et véracité afin de préserver l’harmonie dans un monde toujours plus avide de connexions et de sensations. La communication sans l’équilibre sèmera chaos et discorde, deviendra une arme qui déchirera au lieu de rassembler au risque d’entraîner l’humanité dans une spirale où la parole ne sera plus source de création, mais source de destruction.

Anne Bassi

Associée fondatrice Fargo-Sachinka, écrivain