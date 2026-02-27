Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
La France connaît cette semaine une vague de douceur remarquable, avec des valeurs parfois records, notamment sur le sud-ouest. Les températures ont approché, voire frôlé, les 30°C ce mardi 23 février, tandis…
Il y a quelque chose d’intrigant dans notre manière d’aborder la santé en Occident. Nous attendons. Nous attendons que… La fatigue devienne épuisement. Le stress devienne insomnie. L’inconfort devienne diagnostic. Et alors,…
Karine Durand, bonjour. Merci d’avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Pourriez-vous vous présenter ? Je suis journaliste scientifique, spécialiste des phénomènes météo extrêmes et du climat. J’ai une double formation : j’ai commencé…
The state visit of Indian Prime Minister Narendra Modi to Israel unquestionably belongs to that rare category. By setting foot on Israeli soil to meet Benjamin Netanyahu and by addressing the Knesset,…
La visite d’État du Premier ministre indien Narendra Modi en Israël appartient incontestablement à cette catégorie rare. En foulant le sol israélien pour rencontrer Benjamin Netanyahu et en s’exprimant devant la Knesset,…
Samedi 28 février 2026, événement assez rare : nous vivrons un alignement de pas moins de 6 planètes. Mercure, Venus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune s’offriront à nous simultanément. De quoi perturber nos…