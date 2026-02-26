Rencontre avec Karine Durand, auteure du livre “les 100 phénomènes météo les plus extraordinaires” (éd. Delachaux et Niestlé)

Karine Durand, bonjour. Merci d’avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Pourriez-vous vous présenter ?

Je suis journaliste scientifique, spécialiste des phénomènes météo extrêmes et du climat. J’ai une double formation : j’ai commencé par le journalisme, à Paris, et comme j’ai toujours été fascinée par des phénomènes comme les orages, les tornades et les ouragans, je me suis spécialisée en science environnementale, ainsi qu’en prévision des phénomènes météo extrêmes et préparation aux catastrophes météo par le biais de plusieurs formations aux États-Unis.

J’ai commencé ma carrière dans la météo en 2009 à La Chaîne Météo, avant de devenir indépendante et je travaille désormais pour plusieurs médias très différents les uns des autres : le site Futura Science, mais aussi les chaînes du groupe Canal, comme CNEWS où je présente régulièrement la météo. J’interviens aussi pour des explications pédagogiques sur le plateau télé en cas de catastrophe.

Je collabore aussi parfois avec des chaînes découvertes, des radios, et j’anime des conférences sur la météo, le climat et l’environnement pour des entreprises ou des salons. Je ne reste pas derrière mon bureau ou enfermée sur un plateau, je pars plusieurs fois par an à l’aventure en solo dans les grands espaces, pour être confrontée aux milieux les plus sauvages, mais aussi aux conditions météo les plus extrêmes. J’ai passé beaucoup de temps dans les Rocheuses américaines, dans le désert d’Arizona, mais aussi dans les régions polaires comme l’Alaska.

Les présentateurs météo sont parmi les principales vedettes des chaînes de télévision et de radio. Comment devient-on présentatrice météo ?

Chacun d’entre nous a un parcours différent. Certains arrivent dans ce métier par hasard, c’était beaucoup le cas dans le passé, mais de nos jours, la plupart des présentateurs météo sont des spécialistes qui ont choisi cette voie par passion. J’ai toujours su que je voulais travailler dans un domaine en rapport avec la nature et l’environnement.

Et en même temps, depuis petite, écrire a toujours été facile pour moi. Dès l’adolescence, j’ai décidé de m’orienter dans le journalisme. Mon parcours m’a amené à travailler 5 ans dans la presse musicale à mes débuts, une autre passion.

J’ai ensuite rejoint l’équipe de La Chaîne Météo pour écrire des articles pour la rubrique Actualités du site. Je suis devenue responsable éditoriale du site, mais je n’aurais jamais pensé faire de la télé un jour, cela ne me serait jamais venue à l’idée ! Mais la direction de La Chaîne Météo a décidé de me faire passer à l’antenne de leur chaîne après une petite formation. Au départ, je devais simplement faire des remplacements en cas de besoin. Et en quelques mois, je présentais le Journal météo tous les jours, et cela a duré 11 ans ! En plus du Journal, j’adorais présenter des vidéos sur les phénomènes météo les plus extrêmes et extraordinaires du monde. Cela a toujours été ma spécialité, dès le début.

Comment vous est venue l’idée du livre « Les 100 phénomènes météo les plus extraordinaires » (éd. Delachaux et Niestlé) ?

Dès mes premières années dans le milieu de la météo, je fouillais le web et les réseaux à la recherche des photos météo les plus incroyables du monde. J’ai découvert des phénomènes rares, mystérieux, parfois encore inexplicables.

A la moindre occasion, je sortais dehors pour scruter le ciel à la recherche de phénomènes météo intéressants. Quand j’ai commencé à travailler pour le site Futura, le rédacteur en chef m’a proposé d’écrire une chronique hebdomadaire originale, en plus des actualités météo et climat. J’ai immédiatement proposé d’écrire sur les phénomènes météo les plus extraordinaires du monde, avec un phénomène incroyable chaque semaine. Je continue encore à publier cette chronique toutes les semaines 4 ans après et c’est un succès.

J’ai voulu mettre à l’honneur les meilleurs phénomènes météo de cette chronique dans un livre : voilà comment est né mon livre « Les 100 phénomènes météo les plus extraordinaires » publié chez Delachaux et Niestlé, en partenariat avec Futura.

C’est en fait le livre que j’aurais voulu lire à mes débuts dans la météo. J’ai repris et enrichi mes textes et j’ai dû contacter des photographes du ciel, en France et dans le monde entier pour avoir les photos les plus étonnantes et spectaculaires. Certaines photos proviennent de chasseurs d’orages professionnels, d’autres d’agriculteurs, de randonneurs, ou encore de météorologues. Tous les continents sont représentés dans mon livre.

Quels sont vos principaux critères pour qualifier d’extraordinaire tel ou tel phénomène météo ?

Un phénomène météo extraordinaire doit être visuellement spectaculaire, surprenant, et parfois mystérieux. Tous les phénomènes extraordinaires ne sont pas rares : certains sont très courants, notamment en France, mais la plupart des gens ne regardent pas assez le ciel. Quand on sait où regarder, et quand regarder en fonction de l’évolution du temps, on peut tous apercevoir des phénomènes météo incroyables ! Mon livre est là pour aider à les repérer, mais aussi pour s’émerveiller.

Il y a des phénomènes comme les tsunamis de nuages, des nuages en forme de fer à cheval ou encore en forme de champignon atomique. Il y a aussi des phénomènes liés à la foudre que l’on peine à croire réels, comme la foudre en boule, ou les sprites (des immenses formations rouges au-dessus des orages). Il y a aussi des pluies très étonnantes, comme les pluies rouges, les pluies gélatineuses et même les pluies d’animaux ! La glace donne des formations incroyables, comme les pommes de glace et les grêlons géants. Les couleurs parfois déconcertantes du ciel (rouge, vert, multicolore) peuvent aussi être des phénomènes extraordinaires.

Et puis il y a des phénomènes qui semblent carrément surnaturels : des nuages que l’on prend pour des OVNI, des « spectres » qui bougent dans le brouillard, mais aussi des mirages complètements hallucinants. Ensuite, il y a des phénomènes aussi rares que terrifiants, comme les doubles tornades, ou les « ouragans cannibales ».

Avez-vous connu personnellement un ou plusieurs de ces phénomènes extraordinaires ?

Sur les 100 phénomènes que j’ai choisis pour mon livre, j’en ai moi-même observé 32, comme les grêlons géants, les nuages en forme d’ange ou encore les nuages rouleaux arcus. En voyageant dans des régions différentes du monde, avec des climats différents, cela multiplie les chances d’apercevoir des phénomènes extraordinaires.

Lesquels de ces phénomènes vous font le plus peur ?

La plupart des phénomènes décrits dans mon livre sont de jolies manifestations du ciel sans danger, mais il y en a quelques dizaines dont il faut se méfier, et quelques-uns qui sont extrêmement dangereux : les tornades car elles sont ultra-violentes et difficiles à prévoir, la lave torrentielle qui est soudaine et peut faire des ravages dans les villages de montagne, et les tourbillons de feu qui envoient des flammes dans toutes les directions. D’ailleurs, chacun des phénomènes de mon livre est associé à un niveau de dangerosité bien signalé à l’intérieur.

Et à contrario, lequel préféreriez-vous connaître ?

En tant que spécialiste des phénomènes météo extrêmes, j’aimerais voir de mes propres yeux une véritable tornade, mais à bonne distance évidemment ! J’adorerais aussi voir un beau mirage, en particulier un « mirage supérieur » ou une « fata morgana », mais cela n’est pas encore arrivé.

Samedi 28 février 2026, événement assez rare : nous vivrons un alignement de pas moins de 6 planètes. Mercure, Venus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les mouvements des planètes, sans oublier la lune, impactent ils sur des phénomènes extraordinaires ?

Les positions et mouvements des planètes, comme Jupiter, ont possiblement un effet sur le climat de la Terre, mais celui-ci est à priori très négligeable. Dans tous les cas, cela n’affecte pas la météo du quotidien, ni les nuages que l’on peut observer. C’est ce qu’il se passe dans l’atmosphère et les océans, mais aussi la qualité du sol et la présence de la végétation, qui détermine notre climat. Le tout associé au rayonnement solaire et à la rotation de la Terre bien sûr. Si les activités humaines perturbent l’atmosphère, comme c’est le cas depuis la révolution industrielle, cela affecte notre météo.

La Lune a aussi une influence sur la météo et le climat, certains chercheurs pensent qu’elle affecte le déclenchement des grandes phases climatiques comme El Niño et La Niña, mais ce sont des recherches toujours en cours.

Vous êtes au fait des évolutions climatiques en présentant la météo depuis de nombreuses années. Quels sont selon vous les phénomènes météo les plus extraordinaires qui pourraient brusquement aggraver la situation climatique de la France ?

C’est plutôt l’évolution climatique en cours qui aggrave certains phénomènes météo. Beaucoup de phénomènes météo décrits dans mon livre sont si rares et mystérieux qu’il est difficile de comprendre leur formation, alors forcément, il est encore plus difficile de savoir s’ils ont un lien ou non avec le réchauffement planétaire.

Mais il y en a certains que le réchauffement rend clairement plus fréquents : les nuages de sable du Sahara qui remontent de plus en plus souvent sur la France en raison des flux de sud, mais aussi et surtout les grêlons géants dont la taille augmente clairement en France, notamment dans le sud-ouest, depuis quelques années.

Même question pour l’ensemble de la planète.

Les nuages stratosphériques polaires sont des nuages aux couleurs nacrées qui sont régulièrement observés en Arctique, en Norvège, en Suède ou en Finlande, parfois dans le reste de l’Europe. Ils sont plus nombreux en raison du réchauffement climatique, et c’est un comble, ils aggravent à leur tour ce réchauffement car ils détruisent la couche d’ozone. Ces dernières années, nous avons aussi beaucoup observé des ciels rouges, des ciels en fait remplis de cendres issues de la fumée des incendies. Les grands incendies canadiens, en partie liés à la sécheresse et à la chaleur excessive, ont enfumé toute l’Amérique du Nord, mais aussi une partie de l’Europe, jusqu’en France, ce qui a donné des couleurs spectaculaires au ciel. Certains des phénomènes météo extraordinaires de mon livre sont malheureusement liés à des événements catastrophiques.

Un message ou un élément que vous souhaiteriez compléter ?

Pour certains des phénomènes décrits dans mon livre, un QR code à scanner vous permet de découvrir sur votre téléphone une vidéo de ce phénomène, que je présente et explique. Voir des phénomènes météo en photo c’est bien, mais les voir en vidéo c’est encore mieux. Avec ce livre, vous regarderez le ciel autrement et je vous garantis que vous réussirez à observer des choses extraordinaires dans le ciel.

Propos recueillis par Michel Taube