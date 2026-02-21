Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
La santé publique ne se limite plus aux murs de l’hôpital ni aux décisions ministérielles. Elle se joue dans l’urbanisme, les transports, le logement, l’éducation, l’environnement. Elle se construit au cœur des…
Rien, absolument rien, jamais et en aucune circonstance, ne peut justifier le meurtre d’une personne, quelle qu’elle soit, pour ses seules idées, fussent-elles, pour se référer au traditionnel clivage politico-idéologique, de « gauche »…
Il y a des rendez-vous qui dépassent la simple logique événementielle pour devenir des marqueurs de l’état d’une nation. Le Salon International de l’Agriculture est de ceux-là. En 2026, plus que jamais,…
Anaïs Rose-Apoline, bonjour, merci d’avoir accepté de répondre à la rubrique Opinion Outre-mer d’Opinion Internationale. Résumez-nous votre parcours professionnel s’il-vous-plaît. Je suis actuellement contrôleur de gestion opérationnelle au sein du groupe…
L’ambition de l’Inde de devenir un centre mondial des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle prend un élan tangible, soutenue par des incitations gouvernementales de plusieurs milliards de dollars, une demande intérieure croissante…
Depuis quelques mois, les rapports fournis par des ONG indépendantes dénoncent l’influence croissante des lobbies du tabac dans les arcanes des institutions européennes. La pression se renforce, alors que la Commission européenne…
Le 17 avril 1825 était publiée l’ordonnance de Charles X qui reconnaissait l’indépendance d’Haïti en échange d’une indemnisation. C’était donc il y a 250 ans ! Est-ce l’occasion, chaque année, pour la France…