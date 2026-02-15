Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Auteur martiniquais engagé dans la vie économique et sociale de son île, la Martinique, Emmanuel de Reynal poursuit depuis 2020 une démarche littéraire intense avec dix livres parus. Son écriture, ancrée dans…
Il est des rendez-vous qui ne relèvent pas seulement du calendrier diplomatique mais du sursaut dans une nouvelle histoire. Le Sommet mondial sur l’intelligence artificielle qui se tiendra du 16 au 20…
Elle a beau séduire les médias et les réseaux sociaux, la candidature de Sarah Knafo à la mairie de Paris a des raisons d’inquiéter. Vice-présidente du groupe « Europe des Nations Souveraines » au Parlement…
Jean-Claude Marraud des Grottes, vous êtes le Président de Banamart, la Cour des comptes européennes vient de publier un rapport sur l’efficacité des aides européennes à l’agriculture locale. Comment réagissez-vous ?…
Les Jeux olympiques d’hiver 2026 ont débuté dans un contexte climatique très différent de celui qui prévalait lors des grandes éditions du XXᵉ siècle. Si les compétitions se déroulent dans des conditions…