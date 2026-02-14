Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Il est des rendez-vous qui ne relèvent pas seulement du calendrier diplomatique mais du sursaut dans une nouvelle histoire. Le Sommet mondial sur l’intelligence artificielle qui se tiendra du 16 au 20…
Elle a beau séduire les médias et les réseaux sociaux, la candidature de Sarah Knafo à la mairie de Paris a des raisons d’inquiéter. Vice-présidente du groupe « Europe des Nations Souveraines » au Parlement…
Jean-Claude Marraud des Grottes, vous êtes le Président de Banamart, la Cour des comptes européennes vient de publier un rapport sur l’efficacité des aides européennes à l’agriculture locale. Comment réagissez-vous ?…
Les Jeux olympiques d’hiver 2026 ont débuté dans un contexte climatique très différent de celui qui prévalait lors des grandes éditions du XXᵉ siècle. Si les compétitions se déroulent dans des conditions…
Alors que le système humanitaire est en proie à une crise inédite, la baisse globale des financements dédiés redessinant les contours d’un système jusqu’ici alimenté en grande partie par les Etats-Unis et…
Révoqué en 2023 par décision du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, alors qu’il était délégué syndical, Bruno Attal affirme être la cible d’un acharnement politico-administratif. L’ancien policier, connu pour ses attaques répétées…
On this 11 February, the somber anniversary of the Islamic Revolution in Iran, we—healthcare professionals and representatives of healthcare organizations—are appealing to our colleagues around the world. Guided solely by our professional…