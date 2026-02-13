Élections municipales à Paris. Quand Sarah Knafo s’habille en Prada… La chronique de Patrick Pilcer

Elle a beau séduire les médias et les réseaux sociaux, la candidature de Sarah Knafo à la mairie de Paris a des raisons d’inquiéter.

Vice-présidente du groupe « Europe des Nations Souveraines » au Parlement européen, Sarah Knafo siège avec un mouvement allemand, l’AfD, connu pour ses idéologies extrêmes et ses liens avec des réseaux néo-nazis. Ce mouvement, qui s’est allié à Die Heimat pour des élections régionales, illustre la proximité inquiétante de ce groupe politique avec l’extrême droite radicale. Même le Rassemblement National et les ultras italiens ont pris leurs distances avec l’AfD et siègent dans un autre groupe.

Pas Sarah Knafo.

Une telle affiliation politique est-elle compatible avec la Ville-lumière, la ville qui a offert au monde une déclaration universelle des droits de l’homme ?

Pour avoir le titre de Vice-Présidente de ce groupe, et les avantages qui vont avec, Madame Knafo s’est-elle assise sur ses valeurs ?

Son absence de condamnation claire de propos révisionnistes et historiquement faux de son concubin, Éric Zemmour, interroge.

Avez-vous entendu Knafo prendre ses distances et condamner les propos révisionnistes de Zemmour sur Pétain ?

Ne pas dénoncer de telles affirmations est, au mieux, un silence coupable, au pire, une caution implicite. À Paris, ville symbole de mémoire et de vigilance, il est impossible de laisser passer une telle tolérance envers la falsification historique.

Face à ces dérives, nous préférons d’autres défenseurs de notre République, de la laïcité, de la justice, de la cohésion nationale. Voter, c’est choisir des personnes qui incarnent ces principes dans chaque décision, qui respectent notre histoire et qui protègent nos institutions.

Pour la mairie centrale, si nous voulons vraiment tourner la page de la Gauche, le seul vote utile est celui pour Rachida Dati, et dans le 16ème arrondissement pour Jérémy Redler et dans le 17ème arrondissement, Geoffroy Boulard. Voilà où se situe le Paris gagnant.

Ce scrutin est un moment de vérité pour Paris. Il nous permet de dire : notre ville n’acceptera pas celles et ceux qui flirtent avec l’extrémisme ou relativisent l’histoire. Elle est le lieu où la mémoire se conjugue avec l’action, où la fraternité et la vigilance sont des engagements quotidiens.

Paris mérite mieux que l’extrême droite déguisée en nouveauté chic.

Le diable connaît surement le prix du Pass Navigo mais lui aussi s’habille en Prada !

Patrick Pilcer

Président de Pilcer & Associés, conseil et expert sur les marchés financiers, auteur de « Radicalement républicain. Le mur n’est pas une fatalité. » (disponible dans la Librairie Opinion Internationale et bientôt dans toutes les bonnes librairies)