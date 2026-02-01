Le rôle des Émirats arabes unis dans le leadership mondial en intelligence artificielle

Les Émirats arabes unis (EAU) se sont imposés, au cours de la dernière décennie, comme l’un des acteurs les plus ambitieux et dynamiques dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Grâce à une vision stratégique claire, des investissements massifs et une volonté politique affirmée, le pays aspire à devenir un pôle mondial de l’innovation technologique et de l’IA.

En lançant la Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle 2031, les Émirats arabes unis ont été parmi les premiers États au monde à adopter une feuille de route dédiée à l’IA. Cette stratégie vise à intégrer l’intelligence artificielle dans l’ensemble des secteurs clés : santé, éducation, énergie, transports, sécurité et services publics. L’objectif est d’améliorer l’efficacité gouvernementale, de renforcer la compétitivité économique et d’anticiper les mutations technologiques mondiales.

Les EAU consacrent des ressources financières considérables au développement de l’intelligence artificielle, aussi bien à travers des fonds souverains que via des partenariats internationaux. Ces investissements portent sur les infrastructures numériques, les centres de données, le calcul haute performance et les startups spécialisées. Cette politique permet au pays de se positionner comme un hub régional de l’IA reliant le Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique.

La création de l’Université Mohamed bin Zayed pour l’intelligence artificielle (MBZUAI) à Abou Dhabi illustre l’importance accordée à la formation des talents. Cet établissement, unique en son genre, est entièrement dédié à l’IA et accueille des étudiants et chercheurs du monde entier. Parallèlement, les Émirats développent des programmes de bourses, des formations professionnelles et des incubateurs pour favoriser l’émergence d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Les Émirats utilisent l’intelligence artificielle pour moderniser leurs administrations et leurs infrastructures. Des systèmes intelligents sont déjà employés dans la gestion du trafic, la prévention des crimes, le diagnostic médical et l’optimisation énergétique. L’IA devient ainsi un levier de transformation sociale, contribuant à améliorer la qualité de vie et la rapidité des services publics.

Conscients des enjeux éthiques liés à l’IA, les Émirats arabes unis ont élaboré des cadres de gouvernance basés sur la transparence, la responsabilité et la protection des données personnelles. Ils participent également aux débats internationaux sur la régulation de l’intelligence artificielle, cherchant à promouvoir un usage sûr et respectueux des droits humains.

Le rôle des Émirats dépasse leurs frontières. Le pays multiplie les partenariats avec de grandes entreprises technologiques mondiales et soutient des projets d’IA dans des pays en développement, notamment en Afrique. Cette diplomatie technologique renforce l’influence des EAU sur la scène internationale et leur confère une image de pionnier du progrès numérique.

À travers une stratégie globale combinant vision politique, innovation technologique, développement des compétences et gouvernance responsable, les Émirats arabes unis se positionnent comme un leader émergent de l’intelligence artificielle. Leur modèle repose sur l’anticipation, l’investissement et l’ouverture internationale, faisant de l’IA un pilier central de leur avenir économique et de leur rayonnement mondial.