Arrêtons de dénigrer notre chère Tunisie !

En cette ère où les images ont un pouvoir émotionnel puissant et peuvent fausser la réalité, Nous, enfants de la France et de la Tunisie, et amis de cette terre d’Afrique du Nord, bijou de la Méditerranée, sommes profondément indignés par le récent reportage de l’émission « Enquête Exclusive » intitulé : « Tunisie, entre misère et dictature, le grand retour en arrière »

Ce reportage avait clairement pour but de dénigrer le pays du jasmin et son peuple omettant au passage de mentionner les véritables responsables du marasme économique et social.

Il aurait été utile de s’intéresser au devenir des 4 milliards de dollars déversés par le FMI ou encore au milliard et demi d’aide de l’Union Européenne depuis 2011.

Cette difficulté économique et sociale découle principalement d’une gestion désastreuse de l’Etat post-révolution, dont les Tunisiens subissent aujourd’hui les lourdes conséquences. En outre, qualifier la Tunisie de dictature est une méconnaissance profonde de sa réalité et de son contexte.

Permettez-nous de poser quelques questions pertinentes : Est-ce dictatorial de vouloir une justice indépendante pour lutter contre la corruption qui a gangréné le pays depuis trop longtemps ? Est-ce dictatorial de lancer un audit dans la fonction publique, révélant que des milliers de recrutements se sont basés sur de faux diplômes ou des pratiques de complaisance ? Est-ce dictatorial de garantir dans la nouvelle Constitution la liberté de la presse, la liberté syndicale et la liberté de manifester ?

Où était Bernard de la Villardière lorsque certains « Représentants du Peuple » décrivaient les femmes comme des « usines à procréer » ou justifiaient l’assassinat de Samuel Paty ? Pourquoi ne s’est-il pas intéressé à ces réseaux de criminels qui envoient dans des embarcations de la mort des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants traverser la mer Méditerranée au péril de leur vie ?

En tant que citoyens binationaux, enfants des deux rives et amis de la Tunisie, nous nous élevons contre ce reportage qui a osé présenter une démocratie en développement comme une dictature. La Tunisie s’est engagée dans une correction de sa trajectoire démocratique pour sortir de la crise latente dans laquelle elle s’était enfoncée depuis trop longtemps.

Malgré les défis et les difficultés, la Tunisie a fait preuve de courage et de détermination pour édifier un Etat de droit solide et une société civile active et vigilante.

La Tunisie est un pays souverain, libre de choisir son propre destin et de tracer sa propre voie.

Elle est aussi un pays de tolérance où les religions coexistent pacifiquement et fraternellement.

Cette Tunisie c’est aussi une richesse culturelle, historique et patrimoniale incomparable. Chaque partie de son territoire regorge de trésors qui témoignent de sa grandeur et de rayonnement à travers les siècles.

La solidarité des liens entre la France et la Tunisie, symbolisée par la récente visite du Chef du Gouvernement tunisien Ahmed Hachani et sa rencontre avec le Premier Ministre Gabriel Attal, ne doit pas être oubliée. Notre histoire commune est marquée par une solidarité sans faille et un partenariat d’exception.

À l’aube du 80ème anniversaire du débarquement et du 110ème anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, rappelons-nous que nos ainés ont combattu ensemble aux côtés des forces de la Résistance pour défendre la liberté et la démocratie.

Nous réaffirmons avec vigueur notre attachement indéfectible à la Tunisie et à son peuple, et nous continuerons à œuvrer pour renforcer les liens d’amitié, de coopération et de partenariat entre nos deux rives, dans le respect mutuel et la reconnaissance de la dignité de chacun.

La Tunisie mérite d’être célébrée pour sa beauté, sa diversité et sa démocratie naissante, et c’est le message que nous souhaitons partager avec le monde.

Depuis la fin de la période Covid, le tourisme en Tunisie connaît une ascension fulgurante. La diffusion d’un « Enquête Exclusive » en mars, au moment où les réservations estivales françaises battent leur plein, pose une réelle question : à qui profite le crime ?

Face à ces tentatives de déstabilisation, nous réaffirmons notre volonté à soutenir la Tunisie et son peuple car notre avenir est lié par cette amitié et ce partenariat d’exception entre nos deux nations.

Vive la France, Vive la Tunisie.

Premiers Signataires :

– MORAD AGREBI, Conseiller Municipal de Bobigny

– Imed AZZOUZ, Adjoint au Maire Nanterre

– Walid BEN M’HENNI, Adjoint au Maire Noisy-le Grand

– Amine CHAABANE, Conseiller Municipal Pérignat-lès-Sarliève

– Rayed CHAIBI, Président de l’association pour la promotion de la coopération et de l’amitié entre la France et la Tunisie ( APCAFT)

– Ayoub CHAOUAT, Adjoint au Maire Paris 19ème

– Montasser CHARNI, Adjoint au Maire Le Raincy

– Olfa COUSSEAU HANAFI, Conseillère Municipale Suresnes

– Maryam EL GUIZANI, Conseillère Municipale Bron

– Moncef JENDOUBI, Conseiller Municipal Boissy-Saint-Leger. Président de la maison de l’europe du Val-de-Marne

– Mehdi MEJERI, Conseiller Municipal Etampes

-Monia MESTAOUI, Conseillère Municipale, Aulnay-sous-bois

– Radhia REBAI, Conseillère Municipale Martignat

– Hamida REZEG, Déléguée spéciale tourisme, Région Ile-de-France

– Said REZEG, Conseiller Municipal délégué Meaux

– Souheib TOUMI, Adjoint au Maire Dugny