Le réveil brésilien et l’aveuglement français



Pendant que la France s’épuise dans une compétition réglementaire interne à l’Europe, le Brésil consolide, réforme et s’affirme comme puissance d’équilibre. Le paradoxe est là : nos entreprises réussissent au Brésil, le pays nous accueille, mais Paris continue de le traiter comme un partenaire « secondaire ». À l’heure des blocs, c’est une erreur stratégique.

Le Brésil n’est plus une promesse : c’est une puissance en ordre de marche

À São Paulo, il suffit de s’asseoir une heure avec un dirigeant étranger pour entendre la même phrase, dite sur le ton de l’évidence : « On ne vient plus au Brésil pour tenter sa chance, on vient pour structurer une région. » Le pays a changé de statut. Il reste immense, contrasté, parfois déroutant, mais il a progressivement acquis ce que les investisseurs cherchent au-delà des slogans : une trajectoire lisible.

Cette lisibilité ne tient pas à un « grand soir » réformateur, mais à une séquence de normalisation sur quinze ans. Le droit du travail a été réformé en 2017, dans une logique de modernisation des relations de travail. La réforme des retraites a été adoptée en 2019. La Banque centrale a obtenu une autonomie formalisée par la loi en 2021 — signal politique fort dans une démocratie où la monnaie a longtemps été une variable de tension. Enfin, le pays a engagé une réforme fiscale majeure avec l’amendement constitutionnel de 2023, visant à remplacer un maquis d’impôts indirects par une TVA duale (CBS/IBS) et à rendre le système plus compréhensible pour l’économie réelle.

La conséquence est simple : le Brésil n’est plus seulement « le plus grand marché d’Amérique latine ». C’est un pays qui s’organise pour capter des chaînes de valeur et de l’investissement de long terme, dans un monde où les capitaux redeviennent politiques.



Pendant que le Brésil gagne en prévisibilité, la France fait souvent l’inverse : elle ajoute des couches. Les chefs d’entreprise le disent sans détour : les règles changent trop, s’empilent trop, se contredisent parfois. Dans l’espace européen, cela produit un effet de ciseaux : d’un côté la concurrence intra-européenne avec une Allemagne qui planifie et industrialise, de l’autre la pression globale États-Unis, Chine, Turquie, pays du Golfe qui avance avec une diplomatie économique décomplexée.

Le point sensible n’est pas idéologique. Il est opérationnel. Dans une économie de projets, ce qui compte, c’est la visibilité : fiscalité, délais, stabilité des normes, capacité à décider. Or la France a pris l’habitude de traiter la règle comme une réponse immédiate à chaque problème, et finit par fabriquer de l’incertitude là où elle cherche de la protection. Résultat : nos entreprises se battent déjà sur le terrain européen et arrivent parfois à l’international sans doctrine d’État claire, sans message stable, avec une énergie dispersée. C’est exactement ce que le Brésil, paradoxalement, a commencé à corriger chez lui avec sa réforme fiscale : simplifier pour investir.

Le grand contresens : le Brésil nous attend, mais la France regarde ailleurs

Le plus surprenant, dans cette histoire, c’est que la France n’est pas absente du Brésil. Elle y est forte. Mieux : selon la Direction générale du Trésor, la France est le 2ᵉ investisseur étranger au Brésil en 2024, avec un stock d’IDE de 69,3 Md USD, soit 8 % du total, en hausse par rapport à 2022 et 2023. Autrement dit, nos groupes, et souvent nos ETI, y trouvent du marché, de la croissance, des marges. Le terrain est déjà là.

Ce qui manque, ce n’est pas l’opportunité. C’est la lecture stratégique. Le Brésil est une puissance agricole, énergétique, industrielle, diplomatique. Il structure les équilibres du Sud, discute avec tout le monde, pèse dans les négociations climatiques comme dans les arbitrages commerciaux. Pour une France qui veut « rester dans le jeu », ou y revenir, le Brésil est un allié naturel : non pas un substitut à l’Europe, mais un levier pour redevenir une puissance d’influence globale.

Car la vérité, c’est que la France n’a plus le luxe d’être seulement européenne. Dans un monde fragmenté, elle doit redevenir aussi américaine au sens continental : présente, identifiable, et durablement engagée en Amérique latine. Le point d’entrée est évident : un pays-monde, déjà ouvert à nos entreprises, déjà largement compatible avec nos intérêts. Le Brésil s’est réveillé. Il serait temps que la France cesse de regarder ailleurs.