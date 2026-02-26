Mar-a-Lago, Maison-Blanche, la séquence politique et artistique américaine d’Omar Harfouch

Le pianiste et compositeur Omar Harfouch a poursuivi ces dernières semaines la promotion internationale de son Concerto pour la Paix à travers une séquence américaine mêlant performance artistique et déplacements symboliques. Le 21 février, il s’est produit à Mar-a-Lago, la résidence floridienne de Donald Trump, devant un public composé de personnalités issues des milieux économiques, culturels et diplomatiques.

La soirée, présentée par Katie Zacharia, responsable des affaires publiques du gouvernement américain, a notamment réuni Caitlyn Jenner et l’artiste Romero Britto. Les organisateurs ont salué un moment à la croisée de la culture et de la diplomatie informelle, autour d’une œuvre que le compositeur présente comme un plaidoyer musical pour le dialogue entre les peuples.

Dans la continuité de cette étape floridienne, Omar Harfouch s’est ensuite rendu à la Maison-Blanche. Sur Instagram, il a évoqué « un moment de profonde émotion » en découvrant le Bureau Ovale du président Donald Trump, lieu emblématique du pouvoir exécutif américain. Cette visite s’inscrit dans la stratégie du musicien visant à donner une visibilité institutionnelle à son projet artistique.

Autorisé également à se tenir devant la Situation Room, centre névralgique des décisions stratégiques américaines, le pianiste a souligné le poids historique du site. Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre la diffusion de son Concerto pour la Paix à l’international, dans un contexte mondial qu’il juge particulièrement exigeant.

Entre reconnaissance artistique et communication d’influence, la tournée américaine d’Omar Harfouch illustre la volonté du compositeur d’inscrire son œuvre au croisement de la culture et du dialogue international.

Emma Ray