Le froid et la neige pourraient-ils être de retour en fin de mois ? L’analyse de Cyril Bonnefoy

Alors que de nombreux médias évoquent un possible retour du froid, voire une véritable vague de froid d’ici à la fin du mois, Opinion Internationale vous explique pourquoi ce scénario reste, à ce stade, peu probable. Si un rafraîchissement est attendu, c’est surtout le risque de tempêtes qui retient l’attention des météorologues.

Une Europe coupée en deux ces prochains jours

Actuellement, l’Europe connaît une situation dite de « blocage ». À l’est du continent, un puissant anticyclone maintient de l’air froid, tandis que l’ouest et le sud de l’Europe sont exposés à des perturbations souvent pluvieuses, parfois tempétueuses.

L’air froid d’origine polaire se concentre pour l’instant entre la Scandinavie, l’Europe de l’Est et la Russie. À titre d’exemple, ce mercredi en milieu d’après-midi, on relevait des températures très basses : -15 °C à Orsa (Biélorussie), -12 °C à Chernivtsi (Ukraine) ou encore -8 °C à Siófok (Hongrie). Dans le même temps, les températures approchaient les 15 °C du sud-ouest au centre de la France.

La France se situe donc, pour l’instant, sous l’influence d’un flux de sud dynamique, apportant de l’air doux en amont d’une dépression centrée au sud de l’Irlande. Le reste du continent reste dominé par un anticyclone russe très puissant, avec une pression atteignant 1 045 hPa.

Source : météociel

Un retour à des températures plus proches des normales ce week-end

Après une relative accalmie en début de semaine, notamment sur les régions du sud, la pluie et le vent vont faire leur retour. Les précipitations s’annoncent encore abondantes jeudi et vendredi, en particulier sur l’arc atlantique ainsi que du golfe du Lion jusqu’au Jura et aux Alpes.

Le vent sera également à surveiller, surtout en Bretagne, où des rafales supérieures à 100 km/h sont possibles vendredi.

C’est au cours du week-end que l’air plus froid, jusqu’ici cantonné au reste du continent européen, devrait parvenir jusqu’à la France. La neige fera alors son retour sur les massifs du sud, parfois jusqu’à basse altitude. Des difficultés de circulation ne sont donc pas exclues, notamment sur le sud du Massif central, les Pyrénées et les Alpes du Sud.

Dans le nord du pays, le temps s’annonce plus sec, mais avec le retour de gelées nocturnes, signe d’un refroidissement et de nuits plus claires.

Source : météociel

Vers un froid durable sur la France ?

En début de semaine, certains scénarios des modèles météorologiques envisageaient une descente d’air polaire durable sur la France pour la semaine suivante. Ce scénario semble aujourd’hui s’éloigner.

La tendance majoritaire privilégie plutôt le maintien d’un air froid, mais conforme aux normales de saison, en tout début de semaine seulement. Rapidement, de nouvelles perturbations atlantiques devraient reprendre le dessus, apportant un air nettement plus doux par l’ouest.

Avant cette remontée des températures, des phénomènes dits « glissants » (neige ou verglas) restent toutefois possibles, notamment dans l’est du pays. Par la suite, les températures pourraient repasser nettement au-dessus des normales de saison.

Plus que le froid ou la neige, c’est donc le vent qui devrait marquer l’actualité météo des prochains jours, avec plusieurs risques de coups de vent, voire de tempêtes, notamment en milieu et en fin de semaine.

Source : météociel

En résumé

Contrairement à ce qui est parfois annoncé, un retour d’un froid vif et durable sur la France n’est, pour l’instant, pas envisagé par les modèles météorologiques. Le froid restera surtout cantonné à l’Europe centrale et orientale, tandis que l’Europe de l’Ouest, et la France en particulier, devront davantage surveiller le risque de perturbations actives et de tempêtes.

Cyril Bonnefoy