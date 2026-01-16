12000 morts en 4 jours en Iran. 18ème jour de mobilisation. Journal de bord n°2 de « ma famille de 90 millions d’Iraniens » par Mina Rad

Journal de bord n°1 paru le 13 janvier 2026 au 17ème jour de la mobilisation en Iran.

Journal de bord n°2 – 16 janvier 2026

Les informations sont déchirantes. On parle de 12000 morts, des milliers de blessées. On devra attendre le retour de l’internet pour vérifier les nombres.

On reçoit des images de morgue, des cimetières des cadavres dans les rues

Hier soir, pour la première fois parés 5 jours, nous avons reçu un appel d’Iran, par miracle, de la part d’un ami courageux. Apparemment, le gouvernement a rouvert les lignes fixes des maisons et, avec beaucoup de difficultés, ils peuvent téléphoner. Les téléphones portables et Internet sont toujours coupés.

Ce que nous avons entendu est déchirant :

« Il y a des milliers de morts. Rien qu’à Téhéran, il doit y avoir plus de 4 000 morts, selon un ami qui travaille dans le milieu médical des hôpitaux. Je suis allé au cimetière de Behesht-e Zahra pour enterrer un ami. Les Gardiens de la Révolution nous ont obligés à payer un milliard de tomans, soit environ 10 000 euros, pour récupérer son corps.

Le cimetière est rempli de monde. À la morgue, les gens criaient des slogans pour récupérer les corps. Nous n’avons plus peur de rien.

Le soir, nous continuons à sortir dans les rues, un peu partout, pour nous retrouver. On n’est jamais sûr de pouvoir rentrer chez soi.

Dans chaque famille autour de nous, quelqu’un a été massacré par le régime. Je connais un ami qui a perdu ses trois enfants en une seule soirée de manifestation.

Nous nous rassemblons le soir ; les Pasdaran et les Basiji arrivent. Ils attaquent les gens avec des armes lourdes. Nous nous dispersions. Puis, dans la nuit, ils arrivent avec des camions de nettoyage pour effacer le sang dans les rues.

Nous n’abandonnons pas. Nous continuons à y aller.

Ce régime ne peut plus rester en place. »

Sur les chaînes persanophones hors d’Iran, comme BBC Persian et Iran International, les gens envoient leurs témoignages. Les chaînes modifient leurs voix pour pouvoir les diffuser.

C’est déchirant à entendre.

L’entretien de Reza Phalavi décrit aussi des scènes en Iran :

Reza Pahlavi à Koftko avec Brett Bauer dans Fox News, qui malgré la déconnexion internet et téléphonique, a réussi à passer un appel vidéo avec certains manifestants en Iran. Le nombre de personnes tuées par le régime est presque égal au nombre de personnes tuées lors de l'événement terroriste d'octobre en Amérique. Il a dit, ici on parle des armes de guerre que le régime a utilisées pour tuer des gens sans armes. Il a dit que les bulldozers avaient collecté la masse des morts et que le régime avait pris de l'argent aux familles des morts.

12000 iraniens tués par les Gardiens de la révolution et les basigi ces quatre derniers jours

Mehdi Parpanchi, le secrétaire exécutif de la télévision Iran International, a déclaré : « Le rapport d'Iran International sur le meurtre de 12 000 Iraniens par le corps de gardien de la révolution et les forces de Basij n'est pas une estimation, mais il repose sur un rapport qui a été clairement soumis au Bureau présidentiel et au Conseil suprême de Sécurité nationale d' Iran « »

Nombreux témoignages se trouvent sur les réseaux sociaux

The Islamic Republic has killed over 12,000 protesters in one of the century's worst crackdowns, if the world can't hear them, we must speak for them

De nombreuses publications sur les réseaux sociaux des iraniens de la diaspora invitent les gens à ne pas rester silencieux devant le massacre en Iran :

Ne restez pas silencieux.

Actuellement, le régime a coupé Internet afin de pouvoir massacrer le peuple à huis clos.

Il tire dans la foule à coups de mitraillettes. Les milices de la répression traquent les manifestants pour les saigner. Les mercenaires du régime attendent devant les hôpitaux pour achever les blessés.

Les morgues sont pleines, les cadavres sont empilés dans les rues.

On dénombre 13 000 morts, mais ce chiffre est probablement sous-évalué, car de nombreux manifestants n’osent pas se rendre à l’hôpital et rentrent chez eux pour mourir.

Des gens se font massacrer.

Les morgues sont devenues les lieux des manifestations.

En enterrant les morts, la famille et les amis applaudissent à ces slogans :

brave Brave

– « Ce pays ne sera libre que lorsque Khamenei sera enterré »

Une vidéo exclusive de l’espace paradisiaque de Zahra, Téhéran a atteint Menoto, la télévision persanophone hors d’Iran ce dimanche 21, 1404, où une foule importante de familles et de proches des victimes peut être vue en train de manifester.

Sur ces images, des personnes en deuil en colère lèvent des slogans contre Ali Khamenei tenant les photos de leurs proches. Le rassemblement a eu lieu alors qu’un rapport officiel sur la réaction ou le traitement des manifestants n’a pas encore été publié. Un responsable de la sécurité de la République islamique a déclaré à Reuters que le nombre de morts pourrait être d’environ 2000.

Ne pas obéir aux dirigeanst armés

Nombre d’Iraniens hors Iran montrent les photos des dirigeants de Pasdaran et invitent des personnes armées de ne pas obéir

Des chiffres selon Libération

Plus de 10 000 protestataires ont par ailleurs été arrêtés, selon Libération et

La sénatrice républicaine Lindsey Graham à Iran International.



« Je dirais (l’aide américaine pour les Iraniens va bientôt arriver) parce que si nous laissons tomber beaucoup plus longtemps, les gens vont douter », a déclaré mardi la sénatrice républicaine Lindsey Graham à Iran International.

« La raison pour laquelle je sais que le président Trump sera un homme de parole, si nous avons débranché et n’avons pas aidé les manifestants, c’est pire que l’Afghanistan. «

France culture

Depuis le 28 décembre, l'Iran connaît un important mouvement de contestation. Selon le chercheur en relations internationales Farid Vahid, cet épisode s'inscrit dans une succession de soulèvements qui, depuis 2009, isole de plus en plus l'ayatollah Khamenei. Si ce n'est pas cette fois-ci, la chute du régime lui paraît, à terme, inévitable.

Retrouvez notre matinale « Soulèvements en Iran : la chute de l'ayatollah Khamenei est-elle proche ? » sur le site et l'appli Radio France.

Donald Trump dans une interview exclusive avec Tony Dukopil, CBS a déclaré que les États-Unis prendraient des « actions très fortes »

Le président américain Donald Trump dans une interview exclusive avec Tony Dukopil, CBS a déclaré que les États-Unis prendraient des « actions très fortes » si le gouvernement de la République islamique commençait à exécuter des manifestants. Trump a souligné dans cette interview : « Nous ne voulons pas que ce qui se passe en Iran continue. « Ce [chemin] ne se terminera pas bien. »

A suivre…

Mina Rad

Mina Rad, cinéaste, journaliste politique international et reporter culturel, inaugure ici un journal de bord quotidien qui relate ce qui se passe en Iran où l’histoire est en marche.

Après avoir fait du journalisme politique international, puis plus de 10 ans de reportages pour le monde de la musique, Mina Rad décide de se former à la fabrication et à l’écriture documentaire entre 2011 et 2014 avec les Ateliers Varan. Elle réalise une dizaine de films en tant que cinéaste et documentariste. Pour Mina Rad, le cinéma documentaire est « une restitution de notre héritage culturel, un regard vers l’univers, et une quête des traces d’identité culturelle dans le monde. ».

Nouvelles de ma « famille de 90 millions d’Iraniens »

À la suite des nombreuses demandes de mes connaissances, j’ai décidé de reprendre la plume — moi qui ai été reporter de guerre entre 1991 et 1998 en Asie centrale — pour vous envoyer de brèves nouvelles quotidiennes de ma « famille de 90 millions » en Iran.

Bouleversée par les informations qui me parviennent, je vous résume chaque jour ce qui se passe dans mon pays natal.

À l’âge de 15 ans, j’ai quitté l’Amérique pour retourner en Iran et manifester dans les rues contre le Shah. Cinquante ans plus tard, après un demi-siècle, la question de ma « famille de 90 millions » — le peuple iranien — revient : beaucoup suivent aujourd’hui les propositions de Reza Pahlavi, fils du Shah, et demandent à Donald Trump quand il mettra fin au régime actuel.