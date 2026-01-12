Contrairement à 2022, l’Europe doit enfin aider les Iraniens à faire tomber les mollahs à Téhéran. L’édito de Michel Taube

A-t-on vraiment tiré les leçons du mouvement « Femme Vie Liberté » qui avait fait naître un immense espoir de révolution en Iran en 2022 ? À l’époque, les États-Unis de Joe Biden et l’Union européenne avaient soutenu le mouvement dans les médias mais pris de très faibles mesures de rétorsion et de sanctions contre le régime des mollahs. Seul le Canada dans le camp occidental avait pris la mesure de la situation et frappé plus de 10.000 Iraniens de sanctions, notamment économiques.

L’Europe et surtout Emmanuel Macron ont fait preuve d’une parfaite duplicité en 2022.

Une fois de plus en ce début 2026, dans un communiqué scandaleux de froideur diplomatique, l’Elysée a fait preuve d’une insultante commisération vis-à-vis du peuple iranien et d’une faiblesse diplomatique coupable vis-à-vis du régime.

Comment se fait-il que depuis 2022 (et même bien plus longtemps) le Corps des Gardiens de la Révolution (les fameux Pasdaran), pilier vital pour le régime, n’aient pas été classés parmi les organisations terroristes par l’Union européenne et les Etats-Unis ? Le Parlement européen avait pourtant voté une résolution en ce sens le 19 janvier 2023. Pourquoi n’a-t-elle pas été suivie d’effet ?

Comment se fait-il que des associations directement dépendantes de l’ambassade d’Iran à Paris, comme le Centre culturel franco-iranien, présidé par l’inamovible Seyed Alireza Khalili, directeur de cabinet des ambassadeurs iraniens en France depuis près de vingt ans, aient pignon sur rue et organisent colloques, séminaires, rencontres inter-universitaires tout au long de l’année en France et ailleurs en Europe ?

Depuis la révolte de cette année 2026, combien de visas ont-ils déjà ou vont-ils être accordés aux dignitaires iraniens qui ont pourtant du sang sur les mains ?

Les Iraniens ne veulent plus du régime islamiste et tyrannique des mollahs mais ils font face un pouvoir capable de toutes les violences : les exécutions à la suite de condamnations à mort ont explosé depuis déjà un an en Iran. Depuis dix jours, les Gardiens de la révolution emploient tous les moyens pour réprimer des civils innocents qui ne réclament que pain et liberté. Les mollahs et les pasdaran n’hésiteront pas assassiner des milliers de révoltés pour se maintenir au pouvoir.

Arrêtons de faire croire que la victoire sera facile et arrêtons de se contenter de saluer le courage des Iraniens ! Il est temps que la France et l’Europe prennent des mesures audacieuses, en concertation avec les États-Unis, Israël et les pays du Golfe, actuellement trop silencieux, pour définitivement étouffer le régime des mollahs en multipliant les sanctions les plus dures possibles contre les dirigeants de ce pouvoir inique.

La chute des mollahs serait une telle révolution aux effets bénéfiques dans tout le Moyen-Orient, mais aussi en Europe et dans le monde entier, que deux réunions du Conseil de l’Union européenne au niveau des chefs d’État d’une part et du Conseil de sécurité des Nations unies d’autre part sont urgentissimes pour doter les États-Unis et la communauté européenne de la pleine légitimité pour agir et aider le peuple iranien et le monde entier à se libérer du joug des mollahs.

Au moins chaque puissance concernée fera face à ses responsabilités ou à sa duplicité.

Michel Taube